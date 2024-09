Raimondo Todaro, chi è e carriera del ballerino: il successo in tv

Da Ballando con le stelle ad Amici, dal debutto in televisione grazie a Milly Carlucci alla conferma con Maria De Filippi, Raimondo Todaro negli anni è diventato non solo un talentuoso ballerino ma anche un affermato personaggio televisivo con una ricca carriera alle spalle. Originario di Catania, classe 1987, sin da bambino ha coltivato la passione per la danza condivisa assieme al fratello Salvatore, per poi approfondire gli studi con maestri di danze standard e latino-americane.

Amici 2024, Mattia Zenzola: “L’addio di Raimondo Todaro? Non conosco i motivi, ma…”/ “Mi ha insegnato tanto”

In carriera è stato chiamato a partecipare a numerose competizioni internazionali, ma è soprattutto in televisione che si è fatto conoscere al grande pubblico e ha conquistato la notorietà. Nel 2005, infatti, Milly Carlucci lo volle fortemente nel parterre di maestri di danza per la seconda edizione di Ballando con le stelle, il dance show di Rai 1 che l’ha visto tra i grandi protagonisti fino a pochi anni fa; nel 2021, invece, si è registrato l’addio al programma e il passaggio ad Amici di Maria De Filippi, dove ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo sino al 2024 (quest’anno ha detto addio).

Raimondo Todaro: chi è e perché ha lasciato Amici/ "Per chi ama fare l'insegnante come me..."

Raimondo Todaro e i genitori: “Sono la mia vita“

A supportare Raimondo Todaro e la sua passione per la danza, dai primi anni ad oggi, sono sempre stati i suoi genitori. Il ballerino ha spesso parlato dell’affetto che nutre nei loro confronti e del sostegno che quotidianamente riceve da loro. A Verissimo, nell’ottobre 2021, raccontò: “Mio padre e mia madre sono la mia vita: sono sempre stati presenti, anche se in maniera diversa, mamma se non la fermi ti allaccia pure le scarpe, mi ha sempre accompagnata in sala o alle gare, papà invece è un grande: è il classico papà che non lo vedi mai, non è ingombrante, però c’è sempre”.

Genitori Raimondo Todaro, chi sono/ "Sono sempre stati presenti nell'arco della mia vita"

In una più recente intervista dello scorso gennaio, sempre a Verissimo, aveva aggiunto: “Mia mamma è too much, mentre mio padre fa un passo indietro e ha una parola in meno, ascolta e sa esserci”. Grazie a loro ha forgiato un carattere determinato, deciso e lontano da ogni forma di ipocrisia: “Io son fatto così e le persone hanno imparato ad apprezzarmi per quello, dico sempre quello che penso”.