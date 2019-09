Raimondo Todaro “Con mia moglie Francesca Tocca rivali in tv”/ “Oradei e Veera? Le..”

Ballerino e volto amatissimo dal pubblico di Raiuno, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo, Raimondo Todaro ha dichiarato tutto il suo amore per la moglie Francesca Tocca e la figlia Jasmine. Lo scorso primo giugno, la coppia ha festeggiato cinque anni di matrimonio mentre il prossimo 23 ottobre festeggerà i sei anni della figlia che ha cominciato la prima elementare. Una grande emozione per Todaro: “è stato come se fossi dovuto andarci io. Abbiamo preparato astuccio e quaderni con largo anticipo, ne abbiamo parlato tanto e quando l’ho lasciata all’ingresso dell’aula mi sono emozionato”, confessa il ballerino che asseconda, insieme alla moglie, anche la passione della piccola per la danza – “il DNA non mente. Ha ereditato da me e dalla mamma la passione per il ballo e noi genitori, ovviamente, assecondiamo questa sua predisposizione”.

RAIMONDO TODARO: “IO E MIA MOGLIE FRANCESCA TOCCA SIAMO RIVALI SOLO IN TV”

Raimondo Todaro, a marzo, tornerà a ballare su Raiuno nella trasmissione di Milly Carlucci “Ballando con le stelle“. Francesca Tocca, invece, è insegnante di Amici Celebrities e di Amici. Nonostante siano rivali in tv, Raimondo e la sua bellissima moglie si supportano sempre. “Ballando ci siamo innamorati e ci siamo esibiti tantissimo insieme. Adesso, invece, lavoriamo separatamente, io a Raiuno e lei a canale 5, in due programmi concorrenti. Ma non manchiamo mai di supportarci e di fare il tifo l’uno per l’altra. Siamo sempre complici, mai rivali”, spiega il ballerino. Infine, Todaro ha anche commentato la fine della storia d’amore tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen e la scelta di quest’ultima di iniziare una relazione con Pablo Daniel Osvaldo, suo allievo nella scorsa edizione di Ballando: “può succedere che una storia finisca. E sono certo che il tempo metterà tutto a posto. L’importante, per ognungo di loro, è guardare avanti e non indietro. Di certo auguro tanta felicità a tutti”, conclude.

