Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, perché non gareggiano in semifinale Amici 2024?/ “Estromessi” dopo che…

Come da regolamento, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli sono fuori dalla semifinale di Amici 2024

Perché Raimondo Todaro e Anna Pettinelli non gareggiano in semifinale ad Amici 2024? Se lo chiedono i fan meno attenti o coloro ai quali, probabilmente, è sfuggito il verdetto della settimana scorsa, quando Martina (del team Todaro-Pettinelli) è stata eliminata dalla gara. Per il team formato da Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, l’eliminazione è stata letale: la squadra di Raimondo ed Anna, infatti, è stata “estromessa” dalla gara, non avendo più allievi in organico.

L’uscita di scena di Martina ha pesato in maniera decisiva sul prosieguo della loro squadra. Mentre Anna Pettinelli e Raimondo Todaro sono rimasti senza allievi, Zerbi, Celentano e Cuccarini ne hanno ancora due a testa. Dunque, non c’è da stupirsi dell’assenza dei due insegnanti dalla gara di questa sera, considerando che sono stati eliminati.

Amici 2024, Todaro e Pettinelli in semifinale da semplici spettatori: ecco perché

Per evitare il verdetto, la scorsa settimana Anna Pettinelli si era battuta come una leonessa per salvare Martina. Inutili i suoi tentativi di convincere i giudici, il verdetto non è cambiato e il team Todaro Pettinelli ha dovuto fare i conti con l’eliminazione. Curiosa la protesta dell’insegnante che si è scagliata anche contro Malgioglio, che si era complimentato con l’allieva di Todaro e Pettinelli, salvo poi attribuire il punto all’avversario.

Successivamente la Pettinelli si è anche scontrata con Lorella Cuccarini, ma ormai il dado era tratto. Fine dei giochi per Martina e, di conseguenza, per la squadra capitanata da Raimondo e Anna. Questa sera i due insegnanti assistono alla semifinale da semplici spettatori. “Credo che la finale se la meritano Dustin e Marisol”, le parole di Anna Pettinelli riportate da Leggo. “Marisol e Dustin sono fortissimi ed è giusto che il vincitore della categoria si decida in finale”, il pensiero di coach Raimondo Todaro.

