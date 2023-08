Raimondo Todaro in crisi con Francesca Tocca?/ Lui vola in Sicilia da solo lei…

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: matrimonio al capolinea? Cosa è successo

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, iniziata nel 2013, potrebbe essere giunta al capolinea. Non è la prima volta che la coppia vive momenti difficili che hanno portato alla separazione, dopo 10 anni d’amore e una figlia. Quest’anno i due ballerini si sono riavvicinati proprio con la partecipazione di entrambi ad Amici, e con un bacio in diretta hanno confermato il ritorno di fiamma: “Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio” dichiarava Todaro.

Adesso però, sembra che Raimondo e Francesca stiano vivendo una seconda crisi. Tutto è iniziato con la segnalazione di Deianira Marzano che parlava di una lite accesa tra la coppia, in un ristorante di Villasimius in Sardegna. Ad insospettire maggiormente, il fatto che Todaro sia tornato in Sicilia ma senza la ballerina. Il matrimonio è giunto alla fine? In molti giurano che i due si sarebbero già lasciati, anche se non ci sono conferme ufficiali.

Francesca Tocca frecciata a Raimondo Todaro? Il post sui social desta sospetti

Qualche giorno fa, Francesca Tocca ha pubblicato un messaggio molto particolare sui social. I fan si sono subito allarmati, perchè sembra a tutti gli effetti una frecciata al marito Todaro che confermerebbe la crisi. La ballerina ha usato frasi molto malinconiche che sembrano riferirsi proprio alla relazione con il marito.

“La gente che se n’è andata se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza.- e ancora – Inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornare indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo“. Che significhi la fine del matrimonio con l’insegnate di Amici?

