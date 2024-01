Raimondo Todaro, la dedica di Francesca Tocca nel giorno del suo compleanno/ “Tanti auguri, ti amo”

Raimondo Todaro compie 37 anni: gli auguri social di Francesca Tocca

Oggi è un giorno davvero speciale per Raimondo Todaro, che festeggia il compleanno e spegne 37 candeline. Il ballerino e professore di Amici raggiunge un importante traguardo di vita, affiancato come sempre dai suoi affetti più cari, dalla famiglia a Francesca Tocca. E proprio sua moglie, con la quale è ritornato insieme dopo alcuni anni di distacco, ha voluto dedicargli un dolcissimo messaggio di auguri sul proprio profilo Instagram.

“Tanti Auguri ceccellino. Ti amo“, ha scritto la ballerina e professionista di Amici, condividendo anche due fotografie di coppia che li ritraggono in tutta la loro complicità. Dopo gli ultimi anni tempestosi, la coppia ha ritrovato l’amore e la serenità di un tempo e ha riunito la propria famiglia, anche e soprattutto per il bene della figlia Jasmine.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: la riconciliazione dopo la crisi

Raimondo Todaro e Francesca Tocca hanno parlato proprio del loro ritorno di fiamma in una recente intervista nel salotto di Verissimo. La ballerina e professionista del cast di Amici ha raccontato come, gradualmente, le cose tra i due siano andate peggiorando: “Tante piccole cose hanno cominciato a fare cambiare il nostro rapporto. Ci vedevamo a casa la sera e non ci parlavamo più”.

Il loro rapporto, passo dopo passo, è andato sempre più in crisi e questo non potevano nasconderselo. “Era inutile prendersi in giro. Abbiamo tirato troppo la corda, forse ci saremmo dovuti lasciare prima. Non c’era altra soluzione”, ha spiegato Todaro. La loro separazione, durata due anni, ha arrecato sofferenza anche nelle rispettive famiglie, come raccontato dalla Tocca: “La mia famiglia non era contenta, mio padre è all’antica. Per loro è stato un fulmine a ciel sereno. Pensavano fossi impazzita e che l’avessi lasciato. Il loro primo pensiero era Jasmine, ma non hanno capito che ero arrivata al limite”. Negli anni della separazione entrambi hanno intrecciato flirt differenti, sino al loro ritorno e alla consapevolezza che, in fondo, la fiamma del loro amore non si era mai realmente spenta.

