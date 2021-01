Raluca Rebedea, ex moglie Walter Zenga/ Divorzio dopo 15 anni insieme: “La vita…”

Raluca Rebedea è l’ex moglie di Walter Zenga. Il loro matrimonio è finito dopo 15 anni di vita insieme e la nascita di Samira, nata nel 2009, e Walter junior, nato nel 2012. La coppia convolò a nozze il 23 maggio del 2005. I due si conobbero in Romania durante l’esperienza da allenatore dell’ex portiere. Dopo più di 15 anni di vita insieme, nel 2020, Walter Zenga ha annunciato la fine del suo matrimonio dopo alcuni rumors che circolavano in merito. «Ciò che apparso sui media riguardo al mio divorzio è vero», ha fatto sapere Zenga. «Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. Confermo ora, qui, in modo da non lasciare spazio a ulteriori interpretazioni: nel rispetto suo e dei nostri figli, non posso darvi molti dettagli, soprattutto perché ho già chiesto il divorzio presso il tribunale di Dubai».

Raluca Rebedea: dopo il divorzio da Walter Zenga, sorride con i figli

Raluca Rebedea, dopo la fine del suo matrimonio con Walter Zenga che, questa sera entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per un confronto con il figlio Andrea, nato dal precedente matrimonio con Roberta Termali, sui social, continua ad usare il cognome dell’ex marito. Su Instagram, infatti, si fa chiamare Raluca Zenga e ha un profilo seguito da più di 64mila followers. Nelle foto che condivide sui social si mostra bellissima, serena e sorridente sia da sola che in compagnia dei figli, nati dal suo amore con l’ex portiere. Raluca è anche una blogger di viaggi e sono tantissime le foto di paesaggi mozzafiato che condivide sul suo profilo incantando i suoi followers. Nelle ultime foto, in particolare, si mostra a Dubai mentre si gode la compagnia dei suoi più grandi amori ovvero i figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Raluca Zenga (@ralucazenga.travels)





© RIPRODUZIONE RISERVATA