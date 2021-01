Grande Fratello Vip 2020/ Finalisti e diretta: Walter Zenga ospite, Alda D’Eusanio…

Grande Fratello Vip 2020: diretta e finalista puntata 29 gennaio

Venerdì 29 gennaio, in prima serata su canale 5, torna il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip 2020. Dopo la scorsa puntata che ha decretato Dayane Mello come prima finalista, questa sera, Alfonso Signorini, al termine del televoto, decreterà il nome del secondo finalista. A contendersi il posto sono i due amici Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, scelti dai compagni con un meccanismo che ha lasciato l’amaro in bocca a Tommaso Zorzi che non ha gradito la motivazione di Giulia Salemi che ha deciso di escluderlo dalla lista dei nomi per la finale. Chi sarà, dunque, il secondo finalista del Grande Fratello Vip 2020 dopo Dayane Mello? Nella casa, i concorrenti hanno scelto Andrea Zelletta. A tifare per l’ex tronista sono Samantha De Grenet, Stefania Orlando, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi. Sarà proprio Zelletta il secondo finalista?

L’incontro tra Andrea e Walter Zenga

Come ogni settimana, anche nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2020 non mancheranno le sorprese e i confronti, necessari per risolvere situazioni in ospeso. Se la settimana scorsa, la protagonista del momento più intenso è stata Rosalinda Cannavò che, dopo quattro mesi ha potuto guardare negli occhi il fidanzato Giuliano Condorelli, questa sera, gli occhi di tutti saranno puntati sull’attesissimo confronto tra Andrea Zenga e il padre Walter. Tra i due i rapporti sono freddi e, nelle scorse settimane, Andrea ha parlato spesso del padre non nascondendo la voglia di riallacciare i rapporti. Dopo aver ricevuto la visita della madre Roberta Termali e del fratello Jacopo, questa sera, Andrea potrà guardare negli occhi il padre Walter. L’ultima volta che si sono visti risale al 2019, in occasione del matrimonio di Jacopo. Nel corso della serata, poi, ci sarà anche il confronto tra Maria Teresa Ruta e Alba Parietti dopo l’affaire Alain Delon.

Alda D’Eusanio nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020

In onda dallo scorso 14 settembre, il Grande Fratello Vip 2020 è pronto a regalare nuove emozioni al pubblico e ad accogliere nuovi concorrenti. Questa sera, infatti, a varcare la famosa porta rossa della casa di Cinecittà sarà Alda D’Eusanio che è stata annunciata dallo stesso Alfonso Signorini e che è pronta a raccontarsi al pubblico aprendo anche i cassetti più dolorosi della sua vita. Sulla presenza o meno nella casa del pappagallo Giorgio, invece, resta un punto interrogativo. Gli animalisti, infatti, attraverso una nota ufficiale, hanno chiesto che Giorgio resti fuori dalla casa. La D’Eusanio affronterà l’avventura senza il suo amato pappagallo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA