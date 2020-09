Ramona Amodeo, nata seconda figlia Olimpia/ Uomini e Donne, “Luca Cicia con 3 donne”

Ramona Amodeo è di nuovo mamma: due giorni fa è nata la secondogenita Olimpia. A dare l’annuncio proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che anche via social ha voluto ringraziare i dottori, le ostetriche e gli infermieri che l’hanno seguita. «È nata Olimpia una polpettina di 3,710 kg e 50 cm d’amore», ha scritto su Instagram, assicurando che «è andato tutto benissimo, più semplice di quello che immaginavo». L’arrivo della seconda figlia avviene al termine di un periodo molto complesso per Ramona Amodeo e il marito Luca Cicia. Dopo il matrimonio celebrato nel 2017 e l’arrivo della prima figlia, Annachiara, i due si sono allontanati per un breve periodo. La stessa Ramona rese nota la crisi del suo matrimonio, poi il ritorno insieme. Chiusa quella parentesi, la coppia ha deciso di allargare la famiglia e la nascita di Olimpia segna una rinascita per loro. Al marito tra l’altro negli ultimi giorni l’ex tronista di Uomini e Donne aveva dedicato un post su Instagram: «La faccia di un papà rassegnato che a breve vivrà con 3 donne», aveva sottolineato divertita.

RAMONA AMODEO DI NUOVO MAMMA: “IL SUO PROFUMO…”

Poco fa invece Ramona Amodeo ha pubblicato un post relativo al momento del parto e parlando anche della sua nuova quotidianità. «Vorrei sdrammatizzare questa giornata dove mi sento stanca con i dolori ai capezzoli e all’utero… questa foto me l’ha girata l’ostetrica… ha detto che sembravo la madonna», ha scherzato l’ex tronista di Uomini e Donne. «Svengo ogni volta che la guardo, qui mi stavano dando la piccola Olimpia in braccio», ha aggiunto. Nelle storie invece ha raccontato di più riguardo la nascita della piccola Olimpia: «Come è bello il profumo dei bambini appena nati… Stanotte stavo per darla un po’ al nido ma mi sentivo una mamma snaturata anche se avevo bisogno di riposare (mai giudicare una mamma o una neo-mamma). Fate sempre quello che sentite… Ma quando l’ho vista dormire beata vicino a me ho pensato di lasciarla lì al mio fianco, non c’è cosa più bella che dormire vicina alla sua mamma».





