E’ stata resa pubblica la classifica delle nazionali di calcio, il noto Ranking Fifa, l’ultimo del 2024 che cristallizza quindi la situazione riguardante le selezioni del pallone, nell’anno che sta volgendo ormai alla conclusione. Non cambia nulla al vertice e nemmeno per quanto riguarda la nostra nazionale, l’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti. Nonostante un campionato europeo 2024 disastroso, gli azzurri si sono saputi riprendere durante gli altri match disputati, a cominciare dalla Nations League, concludendo quindi nella top 10. L’Ansa ha ricordato come nel corso del 2024 si è disputato un nuovo record di partite, ben 1.181 fra nazionali di calco, di cui 21 nello scorso mese di novembre 2024.

MONDIALI DI CALCIO IN ARABIA 2034/ Dietro il pallone, soldi e petrolio: vittoria delle ipocrisie Ue e green

Ultimi match che hanno permesso di stilare quindi il Ranking Fifa 2024 definitivo, dove in vetta troviamo sempre la nazionale argentina, quella che al momento è la detentrice della Coppa del Mondo. 1867 i punti conquistati dalla selezione albiceleste che vede fra le sue star Lionel Messi, davanti alla Francia, con 1860 punti, quindi la Spagna a quota 1.853, selezione vincitrice del campionato europeo di calcio e medaglia di bronzo nel Ranking Fifa 2024.

Mondiali calcio 2026, nazionale Norvegia chiede esclusione Israele/ “Non si può restare indifferenti”

RANKING FIFA 2024, LA CLASSIFICA: LE PRIME 10 POSIZIONI/h2>

La medaglia di legno, il quarto posto, va invece all’Inghilterra con 1814 punti, davanti al Brasile a quota 1776. Spazio quindi al sesto posto con la nazionale del Portogallo di Cristiano Ronaldo (1756), e poi l’Olanda ricca di giocatori che militano nel campionato italiano, con 1758 punti.

A completare la top 10 troviamo il Belgio del bomber del Napoli, Lukaku, a quota 1741 punti, quindi la nostra Italia a 1732 e infine, a chiusura delle prime dieci posizioni del Ranking Fifa 2024, la Germania con 1704 punti. Rispetto alla precedente classifica di fine ottobre si registra un doppio passo indietro del Belgio, dal sesto all’ottavo posto, in favore appunto di Portogallo e Olanda, che invece sono avanzate di una posizione.

Avversarie Italia/ Insidia Norvegia, sarebbe meglio la Slovacchia (Girone qualificazioni Mondiali 2026)

RANKING FIFA 2024, LA CLASSIFICA: CURIOSITA’ E VALORI

L’Italia era sempre nona, quindi ha mantenuto la sua posizione, mentre in decima posizione vi era a fine ottobre la Colombia, che ha quindi lasciato il posto ai tedeschi (che invece erano undicesimi). La miglior performance è stata comunque quella della nazionale del Vietnam, che ora è 114esima, mentre l’Angola è quella che ha giocato più partite nel 2024, ben 21, scalando 32 posizioni rispetto al dicembre del 2023 e portandosi così all’85esimo posto. La “nostra” San Marino, infine, ha concluso il 2024 al duecentodecimo posto.

Diamo uno sguardo anche al valore delle selezioni, così come segnalato da Transfermarkt, ed è chiaro come i milioni non vadano di pari passo con il Ranking Fifa. La squadra più ricca, secondo il noto portale, è infatti l’Inghilterra con un valore di ben 1,02 miliardi di euro, solo quarta però, davanti alla Francia a quota 993 milioni, seconda nel ranking. Segue poi il Brasile con 901 milioni di euro (quinto), poi Portogallo e Olanda a quota 803 milioni. L’Italia viene valutata 729 milioni, più dell’Argentina (715,5), mentre sorprende il Belgio, la nazionale col minor valore nella top 10, leggasi “solo” 325 milioni di euro, meno di un terzo degli inglesi.