Una famiglia allargata quella di Raoul Bova, con quattro splendidi figli nati da due relazioni diverse, i primi due dal matrimonio con Chiara Giordano, mentre gli altri dall’attuale fidanzata Rocio Munoz Morales. Nonostante la separazione di mezzo, l’attore ha fatto di tutto per farli vivere come fratelli, senza conflitti e sofferenza dopo la fine della relazione con la prima moglie. I figli di Raoul Bova sono Alessandro Leon e Francesco, i più grandi, mentre con Rocio sono nate Luna e Alma. Come ha ribadito diverse volte, loro quattro sono la cosa più bella della sua vita, un amore che ha mille sfaccettature, proprio come la sua grande famiglia.

Nel 2000 Raoul Bova è diventato papà per la prima volta di Alessandro Leon e Francesco, quando ancora la fiamma con Chiara Giordano era accesissima. Dopo una sofferta separazione e un nuovo inizio con Rocio Munoz Morales sono nate le due figlie più piccole, Luna e Alma. L’attore non ha mai nascosto la sofferenza di quei momenti data dalla transizione a una “nuova famiglia”, con dei fratelli acquisiti e una nuova donna con cui confrontarsi. In un’intervista ad Amica ha dichiarato di essersi preso tutto il tempo possibile e di aver concesso ai ragazzi i loro momenti di tristezza, rabbia e sconforto.

Oggi i primi due figli di Raoul Bova sono ormai grandi e ognuno di loro si dedica alla sua carriera. Solo due anni fa, Alessandro Leon si è laureato con tanto di dedica del papà sui social: “Sono orgoglioso di te”. Il giovane si dedica anche al cinema, in particolare all’animazione e sul suo profilo Instagram si possono vedere alcuni suoi lavori, come un piccolo cortometraggio animato in 3D. Alessandro Leon parla perfettamente inglese, gioca a basket e come il padre è un grande appassionato d’arte.

Per quanto riguarda il fratello Francesco Bova, invece, non si sa molto: il ragazzo non compare sui social e sembra difendere molto la sua privacy. In ogni caso, Raoul Bova ha sempre ammesso di essere orgoglioso dei suoi figli e non ha avuto paura di dire di aver sbagliato tanto – come ogni genitore: “Faccio un lavoro molto esposto“, spiega, raccontando di quanto sia importante ammettere di fare degli errori. Eppure, grazie alle sue serie tv ispira ogni giorno tanti ragazzi a rincorrere i loro sogni: “Tanti ragazzi mi hanno detto di essere diventati militari, poliziotti o carabinieri grazie a me“, spiega a Vanity Fair, raccontando di come la serie Unico li abbia accompagnati in decisioni importanti.