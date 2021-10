Raoul Bova e figlie Rocio Munoz Morales/ “Sono le mie compagne di vita”

Raoul Bova, Luna e Alma, compagno e figlie di Rocio Munoz Morales. L’attrice e showgirl spagnola è una delle co-conduttrice de Le Iene Show. Una nuova importante avventura televisiva per la bellissima Rocio che da anni è legata sentimentalmente a Raoul Bova. Un amore importante suggellato anche dalla nascita di due splendide bambine: Luna e Alma. La scintilla fra i due è nata sul set della commedia “Immaturi – Il Viaggio”, film uscito nei cinema nel 2011. Raoul e Rocio si sono ritrovati a condividere il set del film diretto da Paolo Genovese e si sono innamorati.

Una relazione che ha portato la felicità nella vita dell’attrice che, intervistata dal settimanale Oggi, ha confessato: “prima di lui stavo con un ragazzo che mi faceva stare male, ma non riuscivo ad allontanarmi. Non guardavo più la luce, il sole, il cielo. Guardavo solo a terra. Vivevo a testa bassa. Sono stati anni di dolore e annientamento. Era una persona affascinante, un attore con tanti pregi, ma anche con delle problematiche. Avevo solo diciannove anni”.

Rocio Munoz Morales ha sofferto tanto prima di incontrare Raoul Bova. Una storia malata quella vissuta con l’ex fidanzato che la tradiva, ma che ha perdonato. “Io gli ho creduto” – ha rivelato l’attrice, ma poi le cose sono peggiorate anche se oggi l’attrice fa un quadro molto preciso della situazione vissuta: “a volte quando non si è maturi hai dei rapporti che creano dipendenza”. Poi nella sua vita è arrivato Raoul Bova, un grande amore: “è l’uomo della mia vita. L’ho capito col tempo, ma lo capisco anche ogni giorno”.

Dal loro amore sono nate le figlie Luna e Alma che l’attrice racconta così: “le mie figlie sono le mie compagne di vita, di viaggio e di avventura. Me le porto a fare l’aperitivo, guardiamo insieme il tramonto, mangiamo un panino al prosciutto al parco. Condivido con loro ogni momento bello, senza risparmiare le energie, finché ne ho! L’importante per me è essere un esempio di felicità: se loro vedono che sono serena, soddisfatta e sorrido, cresceranno senza ansie”. Infine parlando della possibilità di allargare la famiglia ha detto: “ogni tanto ci pensiamo, ma non è la priorità. Lui ha già altri due figli, è una responsabilità. Però non si sa mai nella vita”.



