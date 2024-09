Una storia paradossale è finita davanti al giudice: un papà è terminato sul banco degli imputati per un taglio di capelli. L’uomo, di origini torinesi, ha deciso di rasare i propri figli, facendo disegnare loro lo stemma della Juventus in testa. I due piccoli, di 6 e 8 anni, sono usciti così dal parrucchiere con il logo dei bianconeri in testa. Il motivo di tale scelta stilistica sarebbe nata come ripicca nei confronti della sua ex moglie, madre dei bambini: secondo quanto emerso, infatti, il nuovo compagno di lei è romanista. Dunque il 53enne avrebbe deciso di far ritrarre lo stemma della Vecchia Signora sui capelli dei propri figli come dispetto nei confronti del nuovo compagno della mamma dei bimbi.

Come spiega Il Messaggero, la donna ha deciso di adire le vie legali non appena ha visto i figli rientrare a casa. La vicenda risale al marzo 2022, con i bambini che avevano 6 e 8 anni. L’uomo, tifoso della Juventus, di fronte al giudice si è giustificato dicendo che quello era un omaggio alla Vecchia Signora, che avrebbero voluto fare proprio i due bambini, tifosi sfegatati come il papà. Secondo la mamma, però, non sarebbe questa la versione dei fatti corretta. Come raccontato dalla donna, “a me hanno riferito che non volevano essere conciati così, che si vergognavano“.

Stemma della Juve sui capelli, la ex moglie: “Il padre li ha aggrediti più volte”

Due anni dopo i fatti è cominciato il processo per l’uomo che ha fatto disegnare lo stemma della Juve sui capelli dei figli di 6 e 8 anni. L’uomo si è difeso spiegando che glielo avevano chiesto proprio i bambini ma per l’ex moglie non sarebbe così e la Procura è d’accordo con la donna, che parla di una forma di vessazione. Dietro alla storia, che potrebbe apparire anche simpatica, ci sarebbero però aggressioni e violenze nei confronti dei bambini, come raccontato da Il Messaggero.

L’ex moglie ha infatti rivelato: “Dopo essere stato con il padre, uno dei miei figli è tornato a casa con una bruciatura sulla guancia. Un’altra volta il maggiore mi ha confessato di aver ricevuto una padellata in testa dopo che gli aveva raccontato che il giorno prima era stato con me e il mio compagno”.

