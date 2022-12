Rashford al PSG?/ Calciomercato news, pronto l’ingaggio monstre: 50 mln di euro annui

Il PSG ha messo nel mirino un nuovo calciatore e precisamente l’attaccante della nazionale inglese Marcus Rashford, di proprietà del Manchester United. Il classe 1997, reduce dall’esperienza con i Tre Leoni ai Mondiali in Qatar 2022, ha il contratto in scadenza con i Red Devils al termine della stagione in corso, al 30 giugno del 2023, e potrebbe quindi cambiare casacca già a gennaio. Il Psg è ben conscio dello status contrattuale del 25enne cresciuto nello United, di conseguenza avrebbe messo sul tavolo una proposta molto alettante dal punto di vista economico, per convincere il giovane al cambio di casacca.

A sottolineare la vicenda sono in particolare i tedeschi della Bild, secondo cui l’offerta sarebbe pari a 850mila sterline a settimana, per un totale di 43 milioni annui, che al cambio fanno circa 50 milioni di euro in 12 mesi. Se tale proposta venisse confermata e accettata, l’attuale numero dieci del Manchester United, diverrebbe il quinto calciatore più pagato al mondo dopo Mbappè, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo (da notare i primi tre tutti del Paris Saint Germain).

RASHFORD AL PSG, CALCIOMERCATO NEWS: OCCHIO ALLA CLAUSOLA…

Peccato però che i parigini non avranno vita facile nel tentare di portare al Parco dei Principi Marcus Rashford visto che nel contratto sottoscritto dallo stesso con i Diavoli Rossi è presente una clausola che permette alla società di rinnovare il contratto unilateralmente di un altro anno, senza quindi interpellare il giocatore.

Lo stesso è accaduto a Paul Pogba, che ha dovuto attendere 12 mesi in più rispetto alla naturale scadenza del contratto per liberarsi a costo zero e tornare fra le fila della Juventus. Vedremo se il PSG preparerà qualche contromossa per cercare di fare in modo che Rashford sbarchi subito in Francia, o se invece attenderà ancora un anno e mezzo. Un’offerta monetaria al Manchester United potrebbe convincere magari i Red Devils a liberarlo senza attivare la clausola di cui sopra.

