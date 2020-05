Rashica al Napoli? Calciomercato, il kosovaro piace ma è nel mirino del Lipsia

Pubblicità

Il calciomercato Napoli, nel corso della sessione che farà da ponte tra la stagione condizionata dal Coronavirus e quella della ripresa “normale” – almeno sulla carta – avrà il grosso problema di sostituire José Callejon. Lo spagnolo non rinnoverà il contratto, e tornerà nella Liga: al momento sembra che per lui si tratti di un duello tra Siviglia e Valencia, al netto di questo i partenopei dovranno andare a caccia di un giocatore che prenda il posto di quello che per sette anni è stato l’indiscusso padrone della fascia destra. Diciamolo subito: un elemento con le caratteristiche di Callejon è difficilissimo da trovare e forse nemmeno c’è. L’ex di Espanyol e Real Madrid ha dimostrato di poter segnare con continuità sia con Rafa Benitez che con Maurizio Sarri, ma allo stesso tempo è stato fondamentale con i suoi movimenti senza palla a tagliare dentro il campo e, soprattutto, coprire sulle avanzate avversarie.

RASHICA AL NAPOLI?

Da cui, il fatto che molto probabilmente il Napoli penserà a un tipo di calciatore totalmente diverso: inutile andare a cercare un clone che sarebbe però una brutta copia con il rischio di fallire l’esperimento, meglio andare su altri prospetti. Recentemente abbiamo parlato del concreto interesse per Everton: il Gremio si accontenterebbe di 25 milioni di euro e l’ingaggio da 2,5 milioni – ipotetici – sarebbe assolutamente abbordabile per la società partenopea. Tuttavia il Napoli sta cercando di valutare se effettivamente sia lui il giocatore giusto, soprattutto per il fatto che il ruolo è esattamente lo stesso di Lorenzo Insigne e il suo arrivo, considerato che stiamo parlando di un titolare nel Brasile che ha vinto la Copa America, metterebbe non poca pressione sul capitano. Ecco perché un altro osservato speciale è Milot Rashica, che si è imposto nel Werder Brema dopo essere passato dal Vitesse.

Di lui ha parlato Bernard Challandes, Commissario Tecnico del Kosovo, a Radio Marte: lo ha giudicato pronto per la Serie A e a Napoli potrebbe trovare il connazionale Amir Rrahmani, che gli azzurri hanno già acquistato dal Verona. Per il CT Rashica ha una buona fase difensiva; è chiaramente un calciatore diverso da Callejon e può giocare su entrambe le corsie così come al centro, ruolo nel quale sarebbe chiuso dal 4-3-3 di Gennaro Gattuso ma potrebbe svariare a partita in corso. Il prezzo sarebbe attualmente simile a quello di Everton, ma sussiste un problema: il kosovaro è nel mirino del Lipsia – avevamo riportato anche questo – che lo acquisterebbe per sostituire Timo Werner (almeno come numero nella rosa) e sullo sfondo sarebbe anche comparsa la minacciosa ombra del Liverpool. Il Napoli difficilmente potrebbe fare braccio di ferro con queste due società, ma vedremo: il calciomercato spesso e volentieri non è soltanto questione di soldi ma anche di opportunità, progetti tecnici e possibilità di avere spazio.



