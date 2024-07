Raul Dumitras lancia una stoccata a Carlo Marini dopo Temptation Island 2024

Raul Dumitras, dopo la fine di Temptation Island 2024, è stato protagonista di un successo inaspettato. L’ormai ex fidanzato di Martina De Ioannon è stato travolto dall’amore del web, al punto da collezionare centinaia di migliaia di follower. Al momento in cui scriviamo, ne ha 586mila, ma il numero è destinato a crescere. Proprio in virtù di questo successo, Raul ha iniziato ad essere molto più attivo su Instagram, dove prima di Temptation Island era invece quasi assente.

Proprio su questa piattaforma social, nel corso delle ultime ore, si è reso protagonista con commenti, stories e video che sono andati anche a toccare la sua avventura nel reality delle coppie. Per prima cosa, Raul ha risposto ad un commento in cui si citava Carlo Marini, il tentatore alla quale si è avvicinata la sua ex fidanzata Martina e con la quale lei starebbe oggi.

Raul Dumitras e l’ironico video sul suono della nave che parte…

In un video pubblicato su TikTok, alle spalle di Raul Dumitras appare un uomo, il cui volto non è però inquadrato. “Dietro di te c’era Carlo”, scherza allora un follower nei commenti. La reazione di Raul non si fa attendere: “Chi è Carlo? Non lo conosco”, risponde. Stoccata a Carlo Marini a parte, Raul, nel video in questione, scherza anche sull’ormai celebre suono della nave in partenza, associato ai suoi scatti d’ira. Un’usanza ironica che la redazione di Temptation Island 2024 ha usato dopo l’affermazione fatta da Raul: “Mi parte la nave!”, ha infatti dichiarato il ragazzo, facendo riferimento ai momenti in cui si arrabbia. Da lì, l’uso ironico del suono da parte della redazione, sul quale lo stesso Raul ha ironizzato con il video che vedere sotto.