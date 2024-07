Raul e Martina di Temptation Island 2024 saranno tra i prossimi concorrenti del Grande Fratello 2024?

Manca sempre meno alla partenza del Grande Fratello 2024, ma i lavori per la definizione del nuovo cast sono ancora in atto. Alfonso Signorini si prepara a portare in scena un’edizione ricca di sorprese, e pare proprio voglia puntare, per il cast, sui concorrenti dell’ultima edizione di Temptation Island. Da giorni si vocifera, infatti, che la produzione abbia puntato alcuni dei protagonisti del reality delle coppie, cosa che viene confermata dalle ultime indiscrezioni arrivate.

Stando, infatti, a quanto rivelato in queste ore da Amedeo Venza, è una coppia in particolare ad essere finita sotto l’attenzione del Grande Fratello, al punto che presto saranno provinati. “Occhi puntati su Raul e Martina. In questi giorni avranno il primo colloquio con il Grande Fratello”, si legge infatti nella segnalazione.

Raul e Martina saranno i nuovi Mirko e Perla del Grande Fratello 2024?

Il paragone nasce spontaneo: c’è già chi pensa che Raul e Martina potrebbero essere i nuovi Perla e Mirko, entrati nella Casa del Grande Fratello nella scorsa edizione e diventati, in poche settimane, protagonisti assoluti del reality, al punto che Perla si è anche aggiudicata la vittoria contro la favorita Beatrice Luzzi. Un successo che potrebbe ripetersi con nuovi protagonisti di Temptation Island 2024.

Intanto non mancano i papabili nomi del cast del Grande Fratello 2024, come riporta Blogtivvù.

Cristiano Iovino

Garance Authiè

Jonas Berami

Cristina Plevani

Nicola Tedde

Jonathan Kashanian

Brando Ephrikian

Vera Gemma

Paola Barale

Jasmine Carrisi

Viola Valentino

Nadia Rinaldi

Federico Chimirri

Giulia Cavaglià

Sara Croce

Margherita Zanatta

Victor Quadrelli

Raul di Temptation Island

Martina di Temptation Island

Attore della prima stagione di Mare Fuori

Matteo Sinet

Manuel Maura

Francesca De Andrè

Misha Carry