Tutto su Raul Dumitras, l’ex fidanzato di Martina De Ioannon

Raul Dumitras è l’ex fidanzato di Martina De Ioannon che il pubblico ha conosciuto durante la messa in onda dell’undicesima edizione di Temptation Island a cui ha partecipato proprio insieme a Martina. Nato a Roma, Raul comincia a frequentare Martina nel 2022 ma, dopo pochi mesi, a causa della gelosia di lui, la De Ioannon decide di chiudere salvo, poi, concedergli una seconda possibilità. La coppia, tuttavia, per capire se il problema gelosia è superato, partecipa a Temptation Island dove, però, tutto finisce. Lei, infatti, nel villaggio delle fidanzate, si avvicina al tentatore Carlo Marini capendo, così, di non voler tornare con Raul.

La coppia, così, conclude il percorso a Temptation Island mettendo un punto definitivo alla relazione. Raul, così, secondo voci di corridoio, avrebbe avuto un flirt dopo la fine del programma dell’amore ma, ad oggi, a differenza di Martina che ha trovato l’amore a Uomini e Donne con Ciro Solimeno, sarebbe ancora single.

La reazione di Raul Dumitras alla scelta di Martina De Ioannon

La proposta di salire sul trono di Uomini e Donne è arrivata in un momento particolare della vita di Martina De Ioannon che, nel video di presentazione, fa proprio riferimento a quanto accaduto con l’ex fidanzato Raul Dumitras. “Ero entrata a ‘Temptation Island’ convinta di amare Raul, non pensavo che andasse così. Già dopo una settimana mi sono resa conto che il centro del problema non era la sua gelosia, ma che io non ero più innamorata di lui. Non è stato facile prendere questa decisione perché non me lo aspettavo ma, come sempre nella vita, ho preso la situazione di petto e ho chiuso qualcosa che non sarebbe stato sincero“, le parole di Martina.

Vedere la De Ioannon sul trono di Uomini e Donne ha portato Raul ad avere una reazione. “Le auguro di fare una bella esperienza. È bella e intelligente, si troverà a suo agio. Spero che trovi amore e libertà, leggerezza a questo punto“, aveva detto Dumitras. A distanza di mesi, di fronte alla scelta di Martina che ha iniziato una storia con Ciro, come ha reagito Raul? “Era scontato, ovvio. Cosa ci si può aspettare? Era chiaro che andasse così. Spero solo che i miei discorsi vengano ancora più capiti”, ha fatto sapere attraverso i social.