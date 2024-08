Raul Dumitras svela se potrebbe partecipare al Grande Fratello 2024

Raul Dumitras sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello? È questa l’indiscrezione che circola ormai da settimana e che vorrebbe l’ex fidanzato di Martina De Ioannon – e forse anche lei stessa – tra gli inquilini della Casa di Cinecittà. Una possibilità che, in qualche modo, Raul ha commentato rispondendo alle domande che alcuni fan gli hanno posto attraverso una box di domande aperta su Instagram.

C’è, infatti, chi gli ha chiesto se si sia sentito a disagio di fronte alle telecamere e se, dunque, parteciperebbe ad altri programmi televisivi. Dumitras ha così replicato: “No, non ho avuto paura di andare in televisione prima di Temptation Island. Non mi aveva messo ansia il pensiero di dovermi mettere in gioco, super sereno e molto sicuro di me. Com’è stato rivedermi in tv? Stranissimo ma troppo fico. Sono quelle cose che dici che non succederanno mai e invece…” E ancora: “Fare altre programmi televisivi? Chissà, è stata una bellissima esperienza quindi mai dire mai.”

Raul Dumitras svela perché litigava con Lino Giuliano a Temptation Island 2024

Raul Dumitras sarebbe dunque ben disposto a partecipare al Grande Fratello 2024. Proseguendo con le domande dei follower, c’è chi gli ha chiesto il motivo degli scontri con Lino Giuliano a Temptation Island 2024, domanda alla quale lui ha risposto: “Sì, litigavo con Lino per gli outfit. Entrambi ci teniamo un sacco, ogni tanto ce li giocavamo a pari e dispari.”

Infine Raul ha parlato di progetti per il futuro e della sua donna ideale: “Il mio più grande obiettivo? Vivere sempre sereno e felice raggiungendo sempre sempre e sempre nuovi obiettivi.” ha detto. Così ha concluso: “Cosa vorrei dalla mia donna? Che sia donna. Se ho mai pensato di fare figli? Un giorno certo, se tutto è ok mi piacerebbe tantissimo fare famiglia.”

