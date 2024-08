Raul Dumitras e Nicole Belloni stanno ancora insieme o è già finita dopo Temptation Island 2024?

Ha sorpreso tutti, qualche giorno fa, scoprire che Raul Dumitras, dopo la rottura con Martina De Ioannon a Temptation Island 2024, ha iniziato a frequentare una tentatrice. E non quella che stava conoscendo nel villaggio, bensì Nicole Belloni, la ragazza che stava conoscendo Alex, altro fidanzato di questa edizione. A confermare le voci è stato poi un bacio inequivocabile, che ha scatenato anche la reazione di Martina.

Sembrava, dunque, andare a gonfie vele la loro conoscenza, eppure di recente un nuovo video ha messo tutto in discussione. Nelle immagini, Raul bacia un’altra tentatrice che non è, dunque, Nicole. In seguito in molti hanno notato che i due hanno smesso di seguirsi sui social, cosa che ha portato molti a credere che la loro conoscenza fosse giunta al capolinea.

Nicole Belloni rompe il silenzio sul rapporto con Raul, poi parla di Lino e Maika

Nelle ultime ore Nicole ha però deciso di rompere il silenzio, rispondendo alle domande di alcuni fan curiosi su Instagram. A chi le ha chiesto aggiornamenti sul suo attuale rapporto con Raul Dumitras, lei ha risposto: “Come va con lui? Questa è la domanda più gettonata e capisco che sia la cosa che più vi interessi però al momento preferisco non espormi. Vi posso dire che sicuramente è una persona a cui tengo e voglio preservare il rapporto da pettegolezzi e da gente che è solo in cerca di visibilità.”

Nicole ha espresso poi anche il suo pensiero su un’altra coppia molto discussa in questi giorni: Lino e la tentatrice Maika. “Non sono nessuno per giudicarli però sono due persone lontane dal mio essere. – ha esordito – Per quanto riguarda Lino posso dire che nonostante non sia magari il mio uomo ideale ho apprezzato il fatto che sia stato e che è stato sé stesso al 100%. Coerente con il suo percorso.” ha concluso.