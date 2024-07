La 5a puntata di Temptation Island 2024 è già on fire; iniziata da pochi minuti, ci ha già deliziati con il confronto finale tra Lino e Alessia che di certo era tra i più attesi. Ma c’è un’altra coppia che questa sera dovrebbe affrontare un momento di particolare tensione: Raul e Martina. I due dovrebbero raggiungere il fatidico falò di confronto dopo giorni di tumulti e dissidi, ma cosa è successo dopo?

In attesa di osservare con la diretta della 5a puntata di Temptation Island 2024 l’epilogo, sicuramente qualcuno si starà domandando: Raul e Martina si sono lasciati dopo il falò di confronto? Per capirlo, bisogna innanzitutto riavvolgere il nastro. E’ stata soprattutto la fidanzata a destare attenzione; il giovane dal canto suo ha dovuto sopportare video, intese con i tentatori, tutte circostanze che hanno generato anche scenate di gelosia.

Raul e Martina, quale destino dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024?

Ma saranno bastati i diversi video osservati per dedurre che Raul e Martina si sono lasciati dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024? Non proprio, ma non si possono non menzionare le ultime indiscrezioni che trapelano dai social. Tra avvistamenti e segnalazioni, secondo gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza la loro storia sarebbe giunta davvero alla conclusione. Galeotta la ‘cotta’ per Carlo Marini, tentatore con il quale si è intrattenuta Martina proprio durante il percorso a Temptation Island 2024. A questo punto, non resta che attendere il falò di confronto e l’atteso ultimo appuntamento per domani per scoprire se realmente Raul e Martina si sono lasciati dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024.