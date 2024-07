Temptation Island 2024, cosa succederà nella 5° puntata

Questa sera, mercoledì 24 luglio 2024, va in onda l’attesa quinta e penultima puntata di Temptation Island 2024, in vista del gran finale in programma domani su Canale 5. Il viaggio dei sentimenti sino a questo momento ha portato ad una separazione tra Christian e Ludovica, protagonisti del primo falò di confronto di questa edizione, e ad una brusca rottura nei rapporti anche tra Lino e Alessia. E saranno proprio loro, stando alle anticipazioni di Temptation Island 2024 di stasera, i protagonisti di puntata.

Nel precedente appuntamento settimanale, dopo numerosi confronti richiesti da Alessia e mai accettati da Lino, alla fine la coppia si è ritrovata seduta sul fatidico tronco di fronte al falò dove, in maniera burrascosa, hanno messo la parola “fine” alla loro relazione. Il ragazzo è stato quasi costretto ad accettare dopo i numerosi ultimatum ricevuti dalla fidanzata, furibonda per i suoi atteggiamenti e per il suo avvicinamento alla tentatrice Maika. Ma un colpo di scena è in arrivo nella puntata di oggi: di cosa si tratta?

Anticipazioni Temptation Island 2024: nuovo confronto per Lino e Alessia

Alessia e Lino a sorpresa si ritroveranno ad un nuovo falò di confronto, secondo le anticipazioni di Temptation Island 2024 spifferate da un rumor di Dagospia. Dopo la rottura consumatasi nella precedente puntata, spiega il portale, “Alessia ha preferito tornare a casa da sola. E lui, tirando un sospiro di sollievo, si è rifugiato tra le braccia della tentatrice Maika. L’epilogo imperfetto sembrava servito. E, invece, poche ore dopo Lino ci ha ripensato, chiedendo di poter incontrare la fidanzata”.

Come già anche anticipato da Filippo Bisciglia nelle anticipazioni di Temptation Island 2024 di stasera, Lino e Alessia si ritroveranno a confronto. Dagospia spiega che “Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò. I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, le ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia su tutte le furie. Per lui è la fine. Lei trova il coraggio di sfanc**arlo definitivamente all’interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si dividono, si spera, per sempre”.

Luca chiede il falò a Gaia, si lasciano a Temptation Island 2024

Ma cosa accadrà invece per le altre coppie? Chi saranno i protagonisti della puntata di stasera, secondo le anticipazioni di Temptation Island 2024 di mercoledì 24 luglio 2024? Proseguiranno le tensioni tra Jenny e Tony e tra Martina e Raul, ma il colpo di scena arriverà dalla coppia composta da Gaia e Luca: il ragazzo, roso dalla gelosia e furioso per il sempre più sensibile avvicinamento della fidanzata al tentatore Jakub, deciderà di richiedere un falò di confronto.

Il loro viaggio nei sentimenti rischia dunque di terminare prima del previsto, a pochi passi dalla finalissima di domani sera, ma tutto dipenderà dalla decisione di Gaia alla richiesta di Luca: accetterà il falò?