Secondo le indiscrezioni, ci sarebbero alcune novità su Raul di Temptation Island, entrato nel programma con la sua fidanzata Martina de Ioannon. La settimana scorsa era arrivata una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano, mentre oggi anche Amedeo Venza conferma tutto su di lui. Secondo quanto riportano i rumor, una volta usciti dal programma Raul e Martina si sarebbero lasciati in modo definitivo e lui starebbe già frequentando una nuova ragazza. I motivi? Entrambi all’interno del reality si sarebbero mostrati senza interesse reciproco, e Martina si sarebbe presa una cotta per Carlo Marini, il tentatore più chiacchierato di quest’anno.

Il fatto è che il buon Raul secondo quanto riportano le talpe, starebbe uscendo proprio con Nicole, una tentatrice conosciuta mentre era all’interno del programma. Eppure durante le riprese si era avvicinato alla tentatrice Siriana, altra single che aveva “usato” per far ingelosire Martina. D’altro canto, anche l’ex fidanzata si sarebbe rifatta una vita una volta abbandonato il viaggio nei sentimenti e a confermarlo è sempre Deianira Marzano: una sua follower ha spifferato che Martina De Ionannon si starebbe frequentando con il tentatore Carlo Marini, al quale si era avvicinata sull’isola.

Temptation Island 2024, una segnalazione anche su Martina: “Sta con lui”

Martina, ex fidanzata di Raul, non è stata ferma. L’indiscrezione arrivata a Deianira racconta addirittura di un bacio tra i due, ma purtroppo mancano foto e video a confermare queste parole, che quindi, vanno prese con le pinze data la mancanza di conferme ufficiali. Per ora non resta altro che aspettare e guardare come finirà Temptation Island 2024 con le ultime due puntate che andranno in onda mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglio 2024.

A presentarci le coppie e le loro avventure ci sarà come sempre Filippo Bisciglia, che racconterà la fine di uno dei viaggi più difficili di sempre. Durante la serata si parlerà di come si è concluso il viaggio di Lino e Alessia dopo il terribile falò di confronto, ma si continuerà anche a parlare di tutti gli altri fidanzati e fidanzate. Protagonisti saranno anche Raul e Martina, che si sono rivelati una delle coppie più seguite di questa edizione.