Raul Jimenez alla Juventus?/ Calciomercato, Paratici lancia l’operazione con i Wolves

Fabio Paratici vola a Londra per sbloccare il calciomercato Juventus: lo riporta Tuttosport, e il nome è chiaramente quello di Raul Jimenez. Il messicano è stato da tempo individuato come rinforzo ideale per l’attacco bianconero: mentre si continua a ragionare su altri nomi, il centravanti reduce da una grande stagione con il Wolverhampton sarebbe in cima alla lista per ragioni economiche (stipendio) e per il parere favorevole di Andrea Pirlo. Non sarebbe un suo acquisto (la Juventus lo seguiva già durante il lockdown), ma un profilo che il nuovo allenatore accetterebbe. Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla società di acquistare il fidato Karim Benzema, certamente Paratici farà un tentativo ma il Real Madrid non mollerà tanto facilmente l’osso; al momento dunque si lavora su Jimenez, confidando anche in Gian Piero Gasperini che, notizia delle ultime ore, apprezzerebbe particolarmente Mattia Perin (lo ha allenato al Genoa) e potrebbe dunque avallare il suo approdo all’Atalanta come parziale conguaglio per Duvan Zapata – ma nei discorsi si è inserito di prepotenza anche Robin Gosens.

I “PROBLEMI” HIGUAIN E DYBALA

Chiaramente, il calciomercato Juventus che guarda a rinforzare l’attacco gioca su più tavoli come ovvio che sia; in questo momento Pirlo, almeno così parrebbe, non ha particolari priorità se non quella di creare un reparto offensivo di tutto rispetto. Data per certa la conferma di Cristiano Ronaldo, lo snodo riguarda i due argentini: da questo punto di vista si è praticamente tornati indietro di un anno. Gonzalo Higuain dice di avere un altro anno di contratto e di volerlo se possibile rispettare, i bianconeri vogliono venderlo e al momento la soluzione preferibile sarebbe la MLS, destinazione gradita anche al Pipita. Per quanto riguarda Paulo Dybala, l’agente ha smentito i desideri di fare le valigie ma resta il problema del rinnovo: 12 milioni sono una cifra elevata in questo momento storico. Di conseguenza, se sul tavolo della Continassa pervenisse un’offerta da almeno 100 milioni di euro la Joya partirebbe sul serio, perché di fronte ad una colossale plusvalenza la Juventus di oggi non potrebbe assolutamente dire no.

RAUL JIMENEZ ALLA JUVENTUS?

Tornando a Raul Jimenez, il messicano piace perché ha dimostrato di saper segnare in prima persona ma, soprattutto, è un attaccante di movimento che può liberare spazi a CR7 e Dejan Kulusevski – o appunto Dybala – e che probabilmente accetterebbe di arrivare a Torino per fare la riserva, se questo fosse il suo destino. Del resto, sarebbe un’alternativa a due straordinari giocatori e niente gli vieterebbe di giocarsi il posto con Kulusevski, spostando eventualmente Dybala alle spalle delle punte; il Wolverhampton farà muro ma la buona notizia per la Juventus è che le contropartite sono gradite. Chi verrà offerto per giocare al Molineux? Sicuramente Alex Sandro, probabilmente almeno uno tra Aaron Ramsey (che tornerebbe volentieri in Premier League) e Douglas Costa, al 100% un difensore centrale. I Wolves spingono per Merih Demiral, i bianconeri considerano il turco incedibile e verosimilmente rilanceranno con Daniele Rugani: una partita a scacchi nella quale altre società si sono già inserire, perché Jimenez è un profilo che piace a tanti. Anche per questo motivo la Juventus tiene aperte altre strade…



