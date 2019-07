Raz Degan/ Ex fidanzato di Paola Barale: “Chi ama non mette l’altra persona da parte”

L’amore tra Raz Degan e Paola Barale si è concluso da diverso tempo, ma spino in molti a sperare che tra i due ex possa esserci, prima o poi, un ritorno di fiamma. A riaccendere la fiamma della speranza, qualche anno fa, è stato l’arrivo in Honduras di Paola Barale, che per supportare il suo ex ha accettato di partecipare come ospite all’Isola dei Famosi. Ma tra i due, nonostante il feeling, le cose non sono andate come tutti speravano e, in seguito alla conclusione del reality, entrambi hanno preso strade diverse. Non sappiamo ancora cosa sia successo tra i due ex, ma di recente, entrambi hanno condiviso alcuni dettagli che in qualche modo aiutano a fare chiarezza sulla vicenda. In una recente intervista concessa a Domenica In, Paola Barale ha ammesso che fra lei e Raz Degan oggi i rapporti sono del tutto inesistenti e che dopo aver creduto “a cose che non c’erano” non vi è stata la possibilità di mantenere un legame come quello che ha caratterizzato il loro rapporto negli ultimi anni.

Raz Degan: “Lei è stato il mio amore più grande”

Dopo le ore passate assieme sull’Isola dei Famosi, il rapporto tra Raz Degan e Paola Barale è naufragato e anche se “ci sono stati momenti bellissimi”, la showgirl ha svelato a Domenica in che oggi ogni cosa appartiene al passato. Proprio nel salotto di Mara Venier, qualche settimana prima, Raz Degan aveva avuto parole d’amore nei confronti della sua ex, definita come la persona più importante del suo passato e l’unica ad aver rappresentato un punto fermo. “È stato il mio amore più grande, quello che mi ha dato le radici in questo Paese”, ha detto l’ex modello”. Tuttavia, secondo il racconto di Paola Barale, sarebbe stato proprio Raz Degan a non concedere un’ulteriore chance al loro rapporto: “Le cose – ha spiegato infatti la showgirl – non si dicono, ma si dimostrano. È sbagliato predicare bene e razzolare male. Una persona che ama realmente non mette l’altra persona da parte”.

“Nel mio cuore c’è solo una Paola”

Tutti i fan di Raz Degan sperano che in futuro tra lui e Paola Barale possa esserci un ritorno di fiamma: sono in molti a ricordare infatti le parole di affetto che lui le ha riservato all’Isola dei Famosi e, nonostante le recenti dichiarazioni della showgirl, sui social c’è ancora chi spera. Del resto, l’ex modello ha ammesso che “Paola è stata e sarà per sempre una parte principale della mia vita” e “per questo le sarò sempre grato e sarà per sempre con me”. Dichiarazioni che confermano quanto affermato in una delle ultime interviste concesse al Maurizio Costanzo Show, dove Raz Degan ha ammesso che “nel mio cuore c’è solo una Paola e resterà per sempre. Basta”. Sempre un po’ restio a concedere interviste in merito alla sua vita sentimentale, il modello non rinuncia a mandarle messaggi d’amore e di nostalgia alla sua ex. Quali saranno le dichiarazioni che Paola Barale gli riserverà nel corso dell’intervista a Non disturbare?



