RDS Summer Festival: concerto a Messina oggi 13 luglio 2024/ Diretta streaming e scaletta: tutti i cantanti

RDS Summer Festival a Messina, oggi 13 luglio 2024: anticipazioni e scaletta

Il secondo e ultimo appuntamento da Messina con il concerto RDS Summer Festival, è previsto per oggi, 13 luglio 2024. Piazza Duomo, cuore pulsante della città, torna ad accogliere migliaia di fan per una notte indimenticabile dopo il grande successo ottenuto dalla serata che si è tenuta ieri, all’insegna della musica e del divertimento.

Per questa seconda tappa sono previsti tanti ospiti e sorprese, il tutto sotto la conduzione targata RDS 100% Grandi Successi e RDS Next. Messina però non l’ultima tappa dell’RDS Summer Festival, che continuerà a Palmi, il 19 e 20 luglio, e concluderà con la tappa di Rimini il 26 e 27 luglio. Ma chi sono i cantanti in scaletta nel secondo concerto dell’RDS Summer Festival?

La scaletta del concerto RDS Summer Festival del 13 luglio

Oggi, sabato 13 luglio, come annuncia il sito ufficiale della Radio, la scaletta dell’RDS Summer Festival prevede: Clara, Icy Subzero, Olly, Alfa, Arisa, Alessandra Amoroso. Stando alle indiscrezioni, potrebbe a loro aggiungersi anche un’artista a sorpresa: Annalisa. La cantante, reduce da un anno di grandissimi successi, potrebbe dunque esibirsi con un medley dei suoi brani.

Non sono gli unici nomi che hanno popolato e continueranno a popolare i palchi dei concerti RDS. Si esibiranno (e si sono esibiti) infatti: Achille Lauro, Aka 7even, Alex Wyse, Angelina Mango, Annalisa, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, Bnkr44, Boomdabash, Capo Plaza, Cara, Cioffi, Eiffel 65, Elodie, Emma, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, gIANMARIA, Holden, Il Tre, Irama, Kaze, Leo Gassmann, Leon Faun, Ludwig, Mahmood, Mameli, Maninni, Martina, Matteo Paolillo, Mazzariello, Mediterraneo, Mida, Mr.Rain, Negramaro, Noemi, Paola & Chiara, Petit, Rhove, Rocco Hunt, Rose Villain, Sarah Toscano, SLF, Sophie and The Giants, Tananai, The Kolors e Vale LP.

Come vedere in streaming RDS Summer Festival e chi può partecipare

Ricordiamo che l’ingresso alla seconda tappa di Messina è gratuito, ma accessibile solo, a partire dalle 18.30, a coloro che si sono registrati sul sito ufficiale della radio ricevendo il QR Code abbinato. Una scelta fatta per l’ammassarsi di persone e la pericolosità anche dovuta al caldo.

Se vi state chiede chiedendo come è possibile seguire il concerto in diretta streaming, RDS Summer Festival potrebbe essere trasmesso dal sito ufficiale della radio o da RDS Social TV sul canale 265 del digitale terrestre. Basterà collegarsi al sito della radio.

