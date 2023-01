Re Carlo, il rapporto col principe Harry/ Il figlio “Incoronazione? Non so se andrò…”

Carlo e il rapporto col figlio Harry: “ora il re è una furia…”

Re Carlo è furioso: così viene descritto il monarca dopo le anticipazioni sulle interviste che il figlio Harry ha rilasciato in questi giorni a Tom Bradby per l’emittente britannica ITV e a Anderson Cooper su “60 Minutes” della CBS. Secondo alcuni insider citati dal Daily Express e dall’esperto corrispondente reale Richard Palmer, a Buckingham Palace tira una brutta aria. Più che per gli attacchi personali, Carlo sarebbe amareggiato per quelli a Camilla Parker Bowles, la regina consorte, confluiti anche nel libro “Spare“.

"Principe Harry sia processato per uccisione 25 talebani"/ Afghani: "Sia punito!"

Sono contenuti nel libro “Spare”, di cui il principe Harry sta facendo trapelare alcuni contenuti tramite le interviste. Parlando di suo padre ha dichiarato che non è stato mai pronto per fare il genitore, ma nonostante le incomprensioni lo «amerà sempre». D’altra parte, ritiene che non abbia mai saputo gestire i problemi familiari e lo dimostra anche oggi che sono un po’ distanti. Durante l’intervista di Bradby, Harry ha detto che suo padre e tanto meno William, leggeranno il suo libro, ma spera lo facciano. Ad esempio, chiese col fratello William di non sposare Camilla. Poi cominciarono «ad apparire sulla stampa britannica articoli sulle conversazioni private tra la mia matrigna e William. A parte mio fratello, solo un’altra persona poteva passare tutto alla stampa: Camilla. Perché da lì è iniziata la campagna dei tabloid affinché lei e mio padre di sposassero». Camilla però rappresenta la linea rossa per re Carlo, dunque Harry ha deciso di oltrepassarla, assumendosi il rischio che si esaurisca ogni speranza di riconciliazione familiare.

Principe Harry: "In Afghanistan uccisi 25 talebani"/ "Erano pedine sulla scacchiera"

Harry tra il suo ruolo nella monarchia e l’incoronazione di Carlo

Nell’intervista Harry ha raccontato anche che una sera a una cena a Highgrove, ha detto a suo padre di aver avuto problemi di salute mentale e lui senza scomporsi gli ha risposto: «Suppongo che sia colpa mia. Avrei dovuto procurarti l’aiuto di cui avevi bisogno anni fa». Ora invece Harry si sente abbandonato della sua famiglia, pur continuando a credere nella monarchia, e il suo desiderio è di riavere suo padre e suo fratello. Quando gli è stato chiesto se lui avrebbe interpretato un ruolo in futuro, Harry ha risposto: «Davvero non lo so». Incalzato dal giornalista, ha aggiunto: «Se mio padre ci chiedesse supporto in tutto il Commonwealth, allora questa sarebbe certamente una discussione aperta, ma io sono qui (in California) e la mia famiglia ora è qui».

Mandela foundation contro Harry e Meghan/ "Sfruttano l'immagine di Nelson"

Infine, riguardo l’incoronazione di Carlo III e l’eventuale invito, Harry ha risposto ridendo: «Ci sono molte cose che possono succedere da adesso ad allora. Ma, sai, la porta è sempre aperta. La palla è nel loro campo. C’è molto da discutere e spero davvero che siano disposti a sedersi e parlarne». E lo ha detto ridendo. In realtà, Harry sarebbe già stato parzialmente declassato dalla cerimoniadel 6 maggio prossimo, anche se dovesse essere confermato l’invito. Stando a quanto rivelato dal Sunday Times, il protocollo è stato cambiato, quindi sarà soltanto l’erede William a inginocchiarsi e a baciare sulla guancia il nuovo monarca. Pertanto, il fratello minore resterebbe nell’ombra, in secondo piano.











© RIPRODUZIONE RISERVATA