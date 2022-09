Reazione a Catena, Gli Affiatati oggi 5 settembre ancora campioni?/ Sul web infiamma la polemica

Reazione a Catena, gli Affiatati si riconfermano campioni nella puntata del 5 settembre 2022?

Parte oggi 5 settembre 2022 una nuova settimana di Reazione a Catena e lo fa con un trio nuovo di zecca che ha conquistato il ruolo di campioni nella puntata di sabato, prendendo il posto dei Tre allo spiedo. Gli Affiatati – Eleonora, Mattia e Manuela – hanno dimostrato che il nome scelto per la squadra è più che azzeccato, tanto che le abilità dimostrate in soli due giorni hanno loro già assicurato le simpatie del pubblico affezionato al game show condotto da Marco Liorni.

Nella puntata di ieri 4 settembre Gli Affiatati hanno vinto ancora, portando all’Ultima Catena un montepremi di 124mila euro che è però dimezzato varie volte fino ad arrivare a circa 400 euro poi vinti dal trio. Applausi per loro ma anche critiche da parte del pubblico agli autori del programma, cosa non di certo nuova quando si tratta di Reazione a Catena.

Gli Affiatati e le polemiche del web contro gli autori

Mentre Reazione a Catena continua ad ottenere ottimi risultati in fatto di ascolti, ponendosi sempre un passo sopra il competitor Caduta Libera, sul web non mancano critiche per le Catene spesso troppo difficili o, addirittura, ‘improbabili’ per i telespettatori. Dopo la puntata di ieri c’è infatti chi ha twittato: “Catena impossibile comunque.. non si può ogni sera giocare per 400 euro (quando va bene)”. E ancora: “Comunque parole a caso!”. O chi ancora ha esagerato: “Autori? In galera!”; “Associazioni di parole che meritano l’attenzione della polizia giudiziaria”. Insomma, il pubblico pare non essere affatto soddisfatto delle ultime Catene viste in TV.

