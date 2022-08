Reazione a Catena, i Novanta e Passa oggi 25 agosto ancora campioni?/ Il ‘rimbalzo’ della discordia

Reazione a catena: I Novanta e passa vinceranno anche nella puntata del 25 agosto?

Una nuova puntata di Reazione a Catena ci attende oggi 25 agosto 2022 su Rai1. Sono ancora i Novanta e passa i campioni in carica del gioco, reduci ieri da una doppia vittoria: la prima contro la squadra avversaria dei Rossoblu, la seconda invece all’Ultima Catena. Niccolò, Aldo e Lorenzo, questi i nomi dei tre giovani studenti la cui età media è 18 anni, hanno ancora una volta dimostrato di avere un’ottima sintonia. È stato infatti il gioco de L’Intesa Vincente ad aver mostrato nuovamente di che pasta sono fatti, portando a casa (e in modo anche molto veloce sul finale) ben 11 parole.

Proprio l’Intesa Vincente andata in onda ieri 24 agosto ha però suscitato un rimprovero del conduttore Marco Liorni ai Novanta e passa. I tre ragazzi sono infatti incappati in un ‘ribalzo’, ovvero lo stesso giocatore ha ripetuto due volte l’articolo ‘il’ per passare la patata bollente all’altro compagno. Un comportamento ammonito non solo da Liorni ma anche dal web.

I Novanta e passa e l’errore del ‘rimbalzo’: critiche per il trio

In molti hanno notato l’errore dei Novanta e passa e c’è chi ha scritto: “Io ho molta simpatia per i ragazzi di Frascati. Però non devono fare i furbi con uno che dice ” il ” per far fare un monologo al compagno nelle definizioni dell’intesa vincente. E’ come il famigerato ‘ovviamente'”. C’è chi ha infine invocato un comportamento più severo da parte del conduttore in casi come questo.

Detto questo, i Novanta e passa stanno finora facendo mostra di grande abilità e deduzione. Per i fan di Reazione a catena i tre ragazzi meritano di vincere montepremi più alti in quanto “molto bravi”.

Io ho molta simpatia per i ragazzi di Frascati . Pero’ non devono fare i furbi con uno che dice ” il ” per far fare un monologo al compagno nelle definizioni dell’ intesa vincente . E’ come il famigerato “ovviamente”. — marco giovannini (@marcogiovanni19) August 24, 2022













