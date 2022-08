Reazione a Catena, i Novanta e passa oggi 26 agosto ancora campioni?/ Voglia di rivincita dopo l’ultima beffa

Reazione a catena: I Novanta e passa vincono anche nella puntata del 26 agosto?

Una nuova puntata di Reazione a Catena ci attende oggi 26 agosto 2022 su Rai1. Sono ancora i Novanta e passa i campioni in carica, reduci ieri da una giornata dal finale amaro per non aver vinto il montepremi per un soffio. I tre giovanissimo hanno infatti citato la parola vincente ma, alla fine, hanno optato per un altro vocabolo, quello sbagliato. L’Ultima Catena non è però andata nel migliore dei modi per i Novanta e Passa che, pur partendo con un montepremi di 129 mila euro, si sono ritrovati a giocare per vincerne poco meno di 4mila.

Ottima invece ancora una volta è stata la performance dei tre ragazzi al gioco dell’Intesa Vincente che si riconferma il loro punto forte della gara. I Novanta e passa sono riusciti ad indovinare ben 13 parole e questa sera cercheranno di eguagliare il loro record di 15.

I Novanta e passa pronti a conquistare il montepremi

Intanto sale l’apprezzamento del pubblico di Reazione a catena nei confronti dei Novanta e passa. I tre ragazzi hanno confermato di essere dei veri e propri campioni e di avere la stoffa per vincere montepremi anche molto altri. Finora il traguardo è sempre parso ad un soffio e per un soffio è stato poi perso; tuttavia la sintonia dei tre studenti è evidente ed è il punto cardine della loro squadra.

Ricordiamo che sarà possibile assistere alla loro nuova sfida questa sera, 26 agosto, su Rai 1 a partire dalle 18.45. Reazione a Catena, che va in onda subito dopo Estate in diretta, è visibile su Rai1 e sulla piattaforma streaming Raiplay.

