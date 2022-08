Reazione a catena, i Tre allo spiedo oggi 29 agosto ancora campioni?/ Francesco, Alessandro e Marco in salita

Reazione a Catena, i Tre allo spiedo si riconfermano campioni oggi 29 agosto?

Inizia una nuova settimana di Reazione Catena. Oggi 29 agosto 2022 Marco Liorni torna in onda presentando per la seconda volta i Tre allo spiedo. Francesco, Alessandro e Marco sono tre ragazzi originari di Brescia che sono riusciti a strappare il titolo di campioni agli apprezzatissimi Novanta e passa. Un vero e proprio colpo di scena vista la bravura dei tre 18enni. I Tre allo spiedo si sono riconfermati campioni nella puntata di venerdì scorso, anche se le difficoltà non sono mancate.

Francesco, Alessandro e Marco non sono riusciti a dare il meglio durante la prova de L’Intesa Vincente ma il loro punteggio è comunque bastato a superare gli avversati. Male, invece, è andata la loro seconda Ultima Catena. Pur riuscendo ad indovinare l’ultima parola, i tre hanno conquistato solo 92euro, avendo sbagliato molte parole prima.

Tre allo spiedo, percorso in salita per Francesco, Alessandro e Marco

Come se la caveranno questa sera i Tre allo spiedo? Potrebbe essere la puntata giusta per i nuovi campioni di Reazione a Catena per mostrare tutte le loro abilità. Finora sono riusciti a vincere senza grande distacco dagli avversari, motivo per il quale l’affezionato pubblico di Reazione a Catena non ha ancora espresso per loro tutto l’apprezzamento manifestato invece per i loro predecessori. D’altronde va detto che soprattutto l’Ultima Catena di venerdì è stata particolarmente ostica e avrebbe dato filo da torcere anche ai Novanta e passa. Tutto dipenderà inoltre dalla bravura e la velocità degli sfidanti che Liorni annuncerà questa sera su Rai1.

