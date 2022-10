Reazione a Catena, le Centoundici oggi 8 ottobre ancora campionesse?/ Il ‘paragone’ con Le tre e un quarto

Reazione a Catena, le Centoundici oggi 8 ottobre si riconfermano campionesse?

Nuova puntata oggi 8 ottobre 2022 di Reazione a Catena. Mentre c’è chi ancora si chiede se Le Tre e un quarto faranno presto ritorno in studio dopo aver abbandonato, in gara ci sono tre nuove campionesse: Le Centoundici. Tre donne che hanno finora mostrato di essere sicuramente abili e determinate, tanto che ieri sono già riuscite a conquistare il loro primo montepremi. Alessandra, Flavia e Chiara sono pronte a ripetere il successo, ottenuto anche grazie ad un’abile prova nell’Intesa Vincente.

Le Centoundici hanno ieri conquistato 12 parole, mostrando una forte intesa tra loro. Riusciranno a riconfermarsi campionesse e battere la nuova squadra sfidante nella puntata di oggi 8 ottobre?

Reazione a Catena e il segreto dell’Intesa Vincente: parlano le Tre e un quarto

Dodici parole all’Intesa Vincente non sono poche, tuttavia si ricordano le imprese delle Tre e un quarto, arrivate anche a 18 parole conquistate nei 55 secondi. Ma qual era il loro segreto? Le tre concorrenti lo hanno rivelato in un’intervista rilasciata a Veresenews: “C’è un’intesa naturale, che arriva dalla conoscenza e dalla nostra frequentazione. – hanno spiegato, aggiungendo inoltre – Ma ci siamo dovute allenare tanto. Abbiamo catalogato una serie di parole proposte anche nelle scorse edizioni del programma, per ogni parola pensavamo ad una possibile definizione, poi abbiamo inserito le parole in un generatore casuale elaborato da Letizia. Ma anche quando uscivamo la la sera ci siamo tenute in allenamento: vedevamo cose e cercavamo di trovare definizioni.“

