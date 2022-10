Reazione a Catena, Le Cri Cri oggi 12 ottobre ancora campionesse?/ Web in rivolta: “Dovrebbero abbandonare!”

Reazione a Catena, Le Cri Cri si riconfermano campionesse nella puntata del 12 ottobre 2022?

Torna anche oggi 12 ottobre 2022 l’appuntamento con Reazione a Catena. Marco Liorni conduce una nuova puntata che ritrova nel ruolo di campionesse in carica le Cri Cri. Evelina, Giulia e Giulia R sono però reduci da una puntata non particolarmente soddisfacente che ha anzi sollevato un po’ di polemiche da parte del popolo del web appassionato al game show.

Ricordiamo infatti che le Cri Cri ieri sono riuscite a battere gli sfidanti all’Intesa Vincente, arrivando poi all’Ultima Catena con un montepremi anche abbastanza cospicuo (125mila euro). Peccato che di questo montepremi sono riuscite a portarne alla fine solo 31 euro, poi anche persi. Tanti errori, troppi, in una performance che ha però letteralmente diviso il web tra chi le accusa di non essere all’altezza e chi invece se la prende con gli autori per catena ormai prive di senso logico.

Reazione a Catena, Le Cri Cri scatenano la polemica: web diviso!

C’è chi su Twitter infatti si scaglia contro le Cri Cri con commenti come: “Dopo questa figura revocheranno le lauree a tutte 3”, o ancora “Se fossi in loro uscirei dalla trasmissione … ci sono altri team più meritevoli di queste tre”. C’è invece chi accusa gli autori: “Non vorrei sembrare troppo cattivo nell’esprimere ciò che penso, ma ho l’impressione che chi ha scelto le attuali campionesse, l’abbia fatto per metterle alla pari con gli autori del quiz perché sfido chiunque a trovare un’affinità fra queste parole”, scrive un utente; o infine “Imbarazzante. Avvilente. Sconcertante. Povera lingua italiana. Parole buttate a caso, collegamenti senza senso. Una débâcle storica.”

Se fossi in loro uscirei dalla trasmissione … ci sono altri team più meritevoli di queste tre ..#reazioneacatena — Federica Emma (@Federic94876253) October 11, 2022

Imbarazzante. Avvilente. Sconcertante. Povera lingua italiana. Parole buttate a caso, collegamenti senza senso. Una débâcle storica. #reazioneacatena — Il Cerno (@il_cerno) October 11, 2022













