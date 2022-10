Reazione a Catena, Le Cri Cri oggi 13 ottobre ancora campionesse?/ Web diviso e spuntano Le Tre e un quarto

Reazione a Catena, Le Cri Cri si riconfermano campionesse oggi 13 ottobre 2022?

Nuova puntata oggi 13 ottobre 2022 di Reazione a Catena. Su Rai 1 Marco Liorni conduce il nuovo appuntamento che ritrova in gioco le Cri Cri ieri reduci dalla sfida contro i Molecolini. Una partita che si è giocata con un acceso botta e risposta in gioco che ha visto però trionfare le campionesse in carica, nonostante una performance all’Intesa Vincente non delle più brillanti da loro fatte finora. Gli sfidanti però non sono riusciti a trovare la giusta intesa che il gioco prevede e di cui necessita.

Molto meglio è però andata l’Ultima Catena. Dopo la disfatta di un paio di giorni fa – quando le Cri Cri sono arrivate all’ultima parola con un montepremi di 31 euro – le campionesse in carica hanno portato a termine un’ottima prova, con montepremi intatto. Tuttavia alla fine non sono riuscite a beccare l’ultima parola, rimanendo ancora una volta a mani vuote. Ma come se la caveranno questa sera?

Reazione a Catena, possibile il ritorno in gara delle Tre e un quarto?

Non mancano i commenti del pubblico di Reazione a Catena riguardo le tre nuove campionesse. C’è chi spera che il loro percorso possa crescere e che loro possano prendere sempre più consapevolezza del gioco e delle proprie abilità e chi, invece, riporta alla mente le performance delle Tre e quarto, chiedendosi se mai ritorneranno in gara. In merito a questa possibilità. le tre ex campionesse hanno così risposto in un’intervista rilasciata a Varesenews: “Continuare a giocare? Si dai. Sfideremo i campioni da casa, il programma è divertente e ci piace. Magari ci riguarderemo su RaiPlay”.

