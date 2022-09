Reazione a Catena, Le Tre e un quarto oggi 17 settembre ancora campionesse?/ “Gioco non equo”: la proposta

Reazione a Catena, Le tre e un quarto si confermano campionesse anche nella puntata del 17 settembre 2022?

Quarta puntata da campionesse per Le tre e un quarto quella di Reazione a Catena in onda oggi, sabato 17 settembre, su Rai 1. Letizia, Elisa e Carolina sono reduci da un’altra vittoria, celebrata nella puntata di ieri dopo la sfida con Le Ghirlandine. Quest’ultime non sono riuscite ad impensierire le campionesse che le hanno così battute facilmente al gioco dell’Intesa Vincente. Sono però incappate in una Ultima Catena a tratti molto ostica (che ieri ha scatenato molte polemiche da parte dei telespettatori).

Le tre e un quarto sono riuscite ad indovinare l’ultima parola, conquistando però un montepremi di poco meno di 600 euro. Va tuttavia ricordato che nelle precedenti puntate sono riuscite a conquistare prima un montepremi di 1110 euro, poi di 60mila euro. Riusciranno questa sera ad aumentare ulteriormente questa cifra?

Reazione a Catena, polemiche e proposte dai telespettatori

Intanto Reazione a Catena continua a confermarsi leader degli ascolti nella sua fascia oraria. Anche la puntata di ieri ha ottenuto ottimi ascolti ma anche un bel po’ di critiche. D’altronde lo show condotto da Marco Liorni è spesso mira delle polemiche del web che mette in evidenza molti punti che, a loro dire, potrebbero essere migliorati. Nelle ultime ore un telespettatore ha ad esempio fatto notare che “Per stabilire la bravura-abiltà nell’intesa vincente occorre che entrambe le squadre si confrontino con le medesime parole. Mentre una gioca l’altra è bendata con cuffie. Non è leale proporre a una squadra la parola ‘cinque’ e all’altra ‘atmosfera’”.

Per stabilire la bravura-abiltà nell’intesa vincente occorre che entrambe le squadre si confrontino con le medesime parole. Mentre una gioca l’altra è bendata con cuffie. Non è leale proporre a una squadra la parola ” cinque ” e all’altra “atmosfera” #reazioneacatena — Stephan Poebener (@poebener) September 17, 2022













