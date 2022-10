Rebecca e Sebastian, chi sono i figli di Mark Caltagirone e Pamela Prati/ Lei:”Usati per mettere in mezzo me”

Rebecca e Sebastian, chi sono i presunti figli di Mark Caltagirone

Il caso Mark Caltagirone torna ad essere protagonista della prima serata di canale 5. Pamela Prati, concorrente del Grande Fratello Vip 2022, ha deciso di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua vita raccontando, a distanza di anni, la propria verità ai microfoni di Alfonso Signorini che, questa sera, nel corso della settima puntata, permetterà alla Prati di raccontare tutto ciò che, finora, si è sempre tenuta dentro. Nello spinoso Mark Catagirone gate sono stati coinvolti anche due bambini ovvero Rebecca e Sebastian, i presunti figli di Mark Caltagirone con cui la Prati avrebbe vissuto le gioie della maternità.

Nella varie interviste rilasciate, infatti, la Prati ha raccontato di aver avuto contatti con i bambini attraverso messaggi e telefonate. Il caso è diventato ancora più complicato quando è spuntata anche la presunta malattia di Sebastian che avrebbe ricevuto un copione per quella che la mamma pensava fosse una fiction.

Le parole di Pamela Prati su Rebecca e Sebastian, i presunti figli di Mark Caltagirone

Di Rebecca e Sebastian ha parlato Pamela Prati in una delle ultime interviste rilasciate sul caso Mark Caltagirone. La showgirl, infatti, ai microfoni di Domenica In, in una puntata trasmessa a maggio 2020, ha svelato alcuni dettagli sl coinvolgimento dei bambini: “Non li ho messi in mezzo mai, li hanno usati per mettere in mezzo me. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che esistessero, sul cellulare ho le prove che ho presentato nelle sedi opportune. Il tempo è galantuomo e darà tutte le risposte. Io non ho mai messo in mezzo dei bambini, lo hanno fatto loro”.

“Ho capito che era tutto finto quando in un studio legale mi hanno fatto vedere chi era il mio presunto marito e i figli, e vedere quelle immagini che mi prendono in giro con quella canzone “mamma Pamela” devono capire il male che mi fa. Sul web mi prendono in giro e non bisogna fare questo, bisogna cercare di capire”, le parole dette dalla Prati a Mara Venier. Questa sera racconterà nuovi dettagli?











