Chi è Rebecca Jewel Manenti, la figlia di Heather Parisi: rapporto teso con la madre

Heather Parisi sarà ospite a Verissimo nella puntata di domenica 8 settembre 2024 e la showgirl e ballerina con un glorioso passato nella showbiz italiano si soffermerà sulla sua vita privata e chissà che non possa aprirsi una parentesi anche sui figli, tra cui Rebecca Jewel Manenti, primogenita della showgirl e nata dal matrimonio poi finito con Giorgio Manenti. Proprio come con l’altra figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, i rapporti con Rebecca Jewel Manenti non sembrano essere dei migliori, sui social non ci sono tracce di momenti congiunti e anzi, in passato la primogenita ha postato al fianco della fidanzata di Ultimo mostrando la loro unione sui social, una frecciatina arrivata sicuramente a Heather Parisi.

Segnali chiarissimi dunque della bontà del rapporto tra le due sorellastre, come confermato anche dalle recenti parole di Rebecca Jewel Manenti dopo aver appreso che presto diventerà zia: “Giugno sei stata pura magia. Ora posso finalmente urlare al mondo quanto io sia felice di diventare zia e di sapere che dentro al pancino della persona che amo di più al mondo ci sia un altro cuoricino che batte, baby E sei già amato più di quanto tu possa immaginare, non vediamo l’ora di conoscerti, very very grateful” ha scritto in un post Instagram augurando il meglio alla sorella Jacqueline Luna Di Giacomo e al fidanzato Ultimo.

Heather Parisi e le mancate rivelazioni sulla figlia Rebecca Jewel Manenti

Più volte in passato la showgirl americana ha rivendicato la propria privacy, ricordando a tutti di non essersi mai espressa sulla sua vita privata in passato e non sembra intenzionata a farlo neanche adesso.

Heather Parisi sarà tra gli ospiti di Verissimo da Silvia Toffanin e chissà che stavolta non decida di fare un’eccezione e magari esprimersi anche sul rapporto con la figlia Rebecca Jewel Manenti, che invece sarebbe molto legata al padre, che si è lasciato con Heather Parisi al termine degli anni ’90 dopo i controversi casi giudiziari che lo hanno visto protagonista.

