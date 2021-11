Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ La sua bellezza conquista tutti ma…

La reazione al “taglio choc” dei capelli di Rebecca Parziale a Il Collegio 6

Rebecca Parziale ha incuriosito il pubblico dopo la prima puntata de Il Collegio 6, dimostrando delle caratteristiche che hanno regalato al pubblico grandissima curiosità. La nuova collegiale ha 14 anni ed è originaria di Genova; nel video di presentazione ha già messo in evidenza alcuni lati del suo carattere che sicuramente renderanno la permanenza dei suoi colleghi decisamente movimentata. Si considera una ragazza particolarmente richiesta, ricca di corteggiatori ma aspra e difficile da sedurre.

IL COLLEGIO 6, 2a PUNTATA/ Diretta: oggi espulsioni? Primo amore tra Sara e Filippo

Inoltre, in vista del consueto taglio dei capelli Rebecca Parziale si era già esposta affermando di tenere molto alla sua capigliatura; infatti, nella prima puntata che racconta la prima settimana di permanenza a Il Collegio 6, nel momento del taglio ha mostrato tutte le sue insicurezze e paure implorando che i capelli non fossero tagliati troppo corti. In ogni caso, si è dimostrata sicura e decisa e nonostante tutto è riuscita a superare il momento con una discreta reazione, senza esagerare nei modi e nei commenti. Non è ancora emersa con chiarezza la sua attitudine allo studio, almeno per questa prima puntata, dal momento che dalla messa in onda non è stata mostrata nessuna domanda o interrogazione in particolare che l’abbia messa in difficoltà.

Simone Casadei, Il Collegio 6/ A rischio espulsione diretta?

Rebecca Parziale una bellezza che conquista tutti, ma ancora latita nelle dinamiche de Il Collegio 6

I genitori hanno descritta Rebecca Parziale come una ragazza particolarmente viziata, ed è forse per questo che si è mostrata ancora piuttosto schiva con i suoi compagni, senza legare con nessuno in particolare. È sembrata in una fase di studio, come se volesse capire di chi fidarsi e di chi no. Per quanto riguarda le reazioni social, già prima di entrare nel programma il suo profilo Instagram oltre a quello Tiktok erano già piuttosto seguiti. Entrambi i profili contavano già migliaia di seguaci ancor prima del suo ingresso nel programma, sopratutto per le sue qualità estetiche indubbie, nonostante l’età di soli 14 anni.

Filippo Romano e Sara Masserini/ A Il Collegio 6 dopo il bacio scatta l'amore?

La bellezza di Rebecca Parziale ha senz’altro colpito ulteriormente dopo la prima puntata de Il Collegio 6, che le è valsa centinaia di commenti positivi sui vari profili, sopratutto in riferimento al suo aspetto fisico ma anche nei confronti della sua personalità forte, nonostante la tenera età. Per ora sembra fra le più seguite e apprezzate dopo la prima settimana raccontata dalla scorsa puntata del programma, nonostante qualcuno abbia fatto notare che sia rimasta leggermente troppo fuori dalle dinamiche di gruppo, senza esporsi, quasi come se fosse una scelta strategica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA