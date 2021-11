Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Un deciso cambio di rotta

Rebecca Parziale in vista delle pagelle di metà corso de Il Collegio ha messo in atto un vero e proprio cambio di atteggiamento che ha spiazzato telespettatori e compagni di viaggio. Presa coscienza delle insufficienze accumulate nel corso delle settimane precedenti, ha fatto di tutto affinché riuscisse a migliorare la sua condizione scolastica dimostrando un grande impegno non solo nei vari compiti assegnati ma anche nelle interrogazioni.

Inoltre, il suo cambiamento è stato anche comportamentale; la ragione principale che l’ha spinta a migliorare il proprio atteggiamento all’interno del collegio sono stati sicuramente gli ultimi eventi trascorsi, ma sopratutto l’espulsione per cattiva condotta di Simone Casadei. Infatti, spesso la ragazza è stata complice con lui e altri collegiali di marachelle non passate inosservate.

Il Collegio 6, Rebecca Parziale e una scintilla improvvisa

Vista l’espulsione di Simone Casadei a Il Collegio Rebecca Parziale ha vissuto la paura di subire le stesse sorti. Questa è stata dunque la scintilla per arrivare a trovare un punto di svolta dal punto di vista dell’atteggiamento. Proprio qualche giorno prima infatti, si era resa protagonista di un furto di pomodori dal giardino del collegio. Fortunatamente però, la punizione è stata unicamente quella di cimentarsi nel pelare cipolle e pomodori che sarebbero poi serviti per preparare il soffritto previsto per il pranzo. Oltre a tirar fuori acume e intelligenza, Rebecca si è dimostrata anche molto più solidale con i suoi compagni di viaggio.

In particolare, ha scelto di prendere le difese di Elisa Cimbaro durante una discussione con Valentina Comelli. Nel corso della settimana ha anche avuto modo di stringere ancora di più i rapporti con alcuni collegiali, in particolare Alessandro Giglio, Matilde Ricorda e il recentemente espulso Simone Casadei. Dopo l’ultima puntata è ancora evidente l’apprezzamento per la ragazza da parte dei telespettatori, come dimostrato dalla quantità di commenti positivi presenti sui social. Dopo aver colpito fin da subito per la sua bellezza, nel corso delle settimane si è guadagnata la stima di molti utenti proprio grazie al suo atteggiamento più lineare e maturo.



