Rebecca Staffelli choc dopo il Grande Fratello 2024: furto dell’auto/ Duro sfogo: “Non si sta tranquilli”

Grande Fratello 2024, Rebecca Staffelli spiazza: sotto choc per il furto dell’auto

In questi giorni ha fatto preoccupare non poco l’assenza di Rebecca Staffelli per tutta la giornata dai social. In molti si sono chiesti che cosa fosse successo all’inviata social del Grande Fratello 2024 e per tale motivo la figlia dell’inviato di Striscia la notizia, durante una diretta Instagram con Federico Massaro ed Angelica Baraldi, ex concorrenti del reality di Canale5 ha confessato di aver subìto il furto dell’auto durante una serata in compagnia del fidanzato Alessandro e di alcuni amici.

Stando a quanto riporta 361magazine.com, Rebecca Staffelli è scesa nei dettagli scioccanti di come si è accorta che la sua auto fosse stata rubata. Mercoledì sera dopo una serata trascorsa in un locale con degli amici, al quartiere Parioli di Roma non riusciva più a trovare la sua Kia elettrica che aveva acquistato da poco. Inizialmente ha sperato che non si trattasse di un furto ma che semplicemente il carroattrezzi l’avesse portata via ma dopo poco ha capito che la sua auto era stata rubata.

Rebecca Staffelli, duro sfogo per l’auto rubata: “24 ore folli”

Durante la diretta Instagram con Angelica e Federico, sempre stando a quanto riporta 361Magazine.com, Rebecca Staffelli si è sfogata per il furto della sua auto aggiungendo altri particolari. Nel luogo del furto non sono stati trovati vetri rotti o altro e dunque è quasi certo che l’auto sia stata caricata. Insomma alla fine sulla sua brutta disavventura l’inviata del Grande Fratello 2024 ha ammesso sconsolata: “Sono stati 24 ore folli, non si può più stare tranquilli.”

Disavventura e paura a parte, Rebecca Staffelli attualmente è in Puglia, a Taranto, dove si sta godendo le Feste di Pasqua e Pasquetta con il fidanzato Alessandro Basile. Nei giorni scorsi la giovane ha postato sui social la sua emozionante proposta di nozze al fidanzato. I due a breve diventeranno marito e moglie.

