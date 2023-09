Rebecca Staffelli: “Con Alessandro Basile è stato un colpo di fulmine”/ “Quando ha chiesto il mio numero…”

Rebecca Staffelli, il nuovo ruolo al Grande Fratello 2023: “Alfonso è stato una scoperta!”

La nuova voce del web, divulgatrice del “sentiment” in rete o che dir si voglia; Rebecca Staffelli ha iniziato nel migliore dei modi tale ruolo al Grande Fratello 2023, distinguendosi per professionalità e carisma da vendere. Intervistata dal settimanale Chi, la figlia d’arte si è raccontata soffermandosi proprio sulla nuova opportunità professionale. “Sono entusiasta, contenta e onorata di poter ricoprire il ruolo e di poter raccontare quelle che sono le opinioni delle persone da casa, sono molto carica!”.

Rispetto alle passate edizioni, il Grande Fratello 2023 si è messo in evidenza per una minore risonanza mediatica dei protagonisti, o almeno di una parte di loro. A tal proposito, Rebecca Staffelli – sempre nell’intervista per Chi – ha spiegato: “Credo sia molto bello fare dei passi che tornano vero il reality dell’origine che è sempre piaciuto a tutti”. La speaker radiofonica passa poi alle impressioni su Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, suoi mentori in questa nuova esperienza professionale. “Alfonso è stato una scoperta! Sapevo chi era, ma dal punto di vista umano e dal punto di vista professionale è un maestro d’eccellenza… Mi ha proprio impressionato per come, con serenità, professionalità e devozione verso il pubblico, ha gestito tutto in maniera incredibile”. Sul conto di Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli ha utilizzato le medesime parole di elogio: “E’ una professionista di altissimo livello. E’ una giornalista e si capisce subito: è una che vuole sapere, conoscere, arrivare subito; ed è in perfetta posizione“.

Nel prosieguo dell’intervista rilasciata a Chi, a proposito del suo fidanzato – Alessandro Basile – Rebecca Staffelli ha raccontato: “Il tapiro che ci ha consegnato mio padre? E’ stato un regalo di buon augurio per la nostra relazione: non era il classico tapiro…Il suo passato a Uomini e Donne? Vale per lui quel che vale per me: non contano i pregiudizi, prima quella persona la voglio conoscere. Non è detto che mi siano tutti simpatici o mi vadano tutti a genio, ma prima di giudicare cerco di capire”. Sulla genesi del loro rapporto, la speaker ha invece rivelato: “Il nostro primo incontro è stato del tutto casuale: era un periodo in cui lavoravo tanto, ho chiamato quel classico amico che ti telefona sempre per uscire. Lui mi ha raggiunto con Alessandro; è stato un colpo di fulmine“.

Sempre sul legame con Alessandro Basile, Rebecca Staffelli ha precisato quali siano stati gli elementi scatenanti del colpo di fulmine. “Il bello mi piace e gli occhi sono fatti per guardare; ma poi mi devi prendere di testa. Ale ha una bella parlantina, è simpatico, è sul pezzo, è ironico…“. Per rendere meglio l’idea del loro legame fin dagli albori della conoscenza, la speaker – in chiusura di intervista per il settimanale Chi – ha raccontato un piccolo aneddoto. “La seconda sera che siamo usciti mi ha chiesto il numero di telefono e gli ho detto: ‘te lo do solo se lo impari a memoria e non lo scrivi da nessuna parte’. Gliel’ho sussurrato una sola volta in un locale con la musica assordante. Appena è tornato a casa mi ha scritto subito…”.











