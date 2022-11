Red Canzian, ex fidanzate famose/ Dal flirt con Marcella Bella a Loredana Bertè

Quali sono state le ex compagne famose di Red Canzian?

Red Canzian ha avuto diverse relazioni con donne dello spettacolo. Il cantante dei Pooh ha avuto una relazione in passato con Marcella Bella. Nel corso della finale del programma “Ora o mai più” Red Canzian aveva svelato un retroscena curioso: “Gli scivoloni di Marcella sono in buona fede. Lei mi vuole bene, siamo stati anche fidanzati quando avevamo vent’anni”. Una storia che risale a tantissimi anni fa al punto che Marcela Bella ha messo subito le idee in chiaro: “Chiariamo tutto perché qui ci sono i nostri rispettivi consorti…”. A svelare il motivo della fine della storia tra i due è stata Jessica Morlacchi che, ospite di Vieni da me, la trasmissione di Raiuno condotta da Caterina Balivo. Jessica che ha partecipato alla trasmissione insieme a Donatella Milani e Barbara Cola per commentare l’avventura vissuta a Ora o mai più, sulla storia tra Red Canzian e Marcella Bella, ha detto: “Lui ha lasciato lei: per questo ha rosicato”.

Il cantante dei Pooh nel 1976 ha avuto una breve relazione con Patty Pravo (precedentemente impegnata con l’ex Pooh Riccardo Fogli), finita l’anno dopo per Loredana Bertè. Oltre a queste due grandi artiste, il cantante dei Pooh ha amato anche Mia Martini e ha avuto una storia anche con Serena Grandi. Poi nel 1973 la storia con Marcella Bella. La relazione tra Red Canzian e l’interprete siciliana è iniziata quando entrambi erano solo poco più che ventenni.

Chi è Delia Gualtero, l’ex moglie di Red Canzian

Delia Gualtiero è stata invece la prima moglie di Red Canzian. Classe 1972, Delia – al secolo Adele Regina Gualtiero – non ancora ventenne partecipò per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1972 con il brano “Per amore ricomincerei”. Nel 1978 incontrò Red Canzian dei Pooh: “Divenne il mio produttore, incisi quattro lp che vendettero bene. Finii in classifica anche in Germania, Gran Bretagna e Paesi del Nord. Iniziai a scrivermi i pezzi. Red divenne mio marito, nacque Chiara”, ha raccontato Delia a Il giornale di Vicenza. Delia Gualtiero e Red Canzian hanno iniziato una relazione nel 1980, si sono sposati il 29 giugno del 1986 e si sono poi separati nel 1992. Una separazione che il cantante e Delia Gualtiero hanno condotto in maniera tale da non sconvolgere la vita della loro unica figlia Chiara, nata nel 1989.

Beatrice Niederwieser è divenuta la Red Canzian nel 2000. I due si sono conosciuti a Corvara, una famosa località montana. Si sarebbero poi ritrovati grazie ad amici in comune facendo sbocciare l’amore. Red Canzian ha spesso raccontato come ha conosciuto la moglie Beatrice Niederwieser. La scintilla non è scoccata subito ma solo dieci anni dopo il loro primo incontro a Corvara. Da quel momento è diventata la sua musa ispiratrice. La donna ha sempre avuto un profilo basso, discreto senza mai apparire molto. Tanti però gli scatti condivisi che li vedono assieme in momenti speciali. Tra questi anche le foto del matrimonio di Chiara Canzian e Sandro Cisolla, partner della figlia di Red nella vita e nel lavoro. Il cantante dei Pooh e Beatrice Niederwieser hanno una figlia e un figlio nati da precedenti relazioni. Chiara Canzian, oggi chef, è figlia di Red Canzian e dell’ex moglie Delia Gualtiero. Philipp, batterista e compositore, è invece il figlio di Beatrice ed è in splendidi rapporti con Red Canzian.











