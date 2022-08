Red Canzian, incendio durante concerto? “Foto tradisce realtà”/ “Spiace per alberi…”

Red Canzian, il concerto a Sant’Agata di Puglia durante l’incendio

Red Canzian, il bassista dei Pooh, è stato costretto ad intervenire dopo un suo concerto che ha tenuto a Sant’Agata di Puglia per fare chiarezza su una situazione che rischia di poter essere fraintesa a causa di una foto. Mentre l’artista si esibiva, infatti, un vasto incendio sarebbe divampato nell’area boschiva di Monte Croce. Una foto avrebbe immortalato l’incendio, che apparentemente sarebbe alle spalle del palcoscenico di Red Canzian. In realtà, come spiegato dall’artista, si tratterebbe di una mera illusione ottica e soprattutto non ci sarebbe alcuna correlazione tra l’incendio e il suo concerto.

Per tale ragione Red Canzian è intervenuto sui social per fare chiarezza sulla sua posizione dopo la circolazione dell’immagine fuorviante: “La foto tradisce la realtà”, ha esordito, scrivendolo in maiuscolo. L’artista ha quindi precisato: “E così sembra che il mio concerto faccia da spensierata colonna sonora ad un incendio scoppiato sotto al paese di Sant’Agata di Puglia… in realtà era molto più lontano dal palco di quanto non sembri, inoltre gli organizzatori locali ci hanno rassicurato che tutto era sotto controllo… e la tranquillità del pubblico durante il concerto lo dimostrava”.

Red Canzian interviene sui social per fare chiarezza

In merito all’incendio divampato in concomitanza al concerto di Red Canzian, secondo quanto scrive Fanpage.it, avrebbe interessato un’ampia area boschiva arrivando a distruggere 30 ettari di bosco e costringendo il Comune a prendere provvedimenti sul piano della viabilità ma anche cancellando i prossimi concerti previsti in questi giorni.

Stando a quanto riportato da Corriere.it, inoltre, l’attenzione del pubblico presente in occasione dell’esibizione di Red Canzian sarebbe stata catturata dalle fiamme e in molti si sarebbero allontanati dal palco per andare a vedere cosa stesse succedendo sulla collina di fronte, mentre i vigili del fuoco intervenivano prontamente con le operazioni di spegnimento, insieme ai carabinieri forestali e della protezione civile. Sui social, intanto, Red Canzian è voluto tornare sull’argomento precisando: “Mi spiace molto per gli alberi che sono andati distrutti e mi spiace anche che qualcuno cerchi di strumentalizzare la notizia. Il mio impegno e il mio rispetto da sempre per l’ambiente credo non debba essere ribadito”.

