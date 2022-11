Red Canzian, infezione al cuore: come sta oggi?/ “Ho avuto paura di non riuscire…”

Che malattia ha avuto Red Canzian? Infezione al cuore e…

Red Canzian è stato colpito a gennaio da un’infezione al cuore. Il bassista dei Pooh è stato ricoverato per giorni in condizioni critiche, arrivando a rischiare la setticemia, proprio quando andava in scena la prima del suo spettacolo teatrale Casanova Opera Pop. Ospite a Oggi è un altro giorno, il cantante aveva ripercorso quei momenti: “L’ho sentito dentro di me, perché non sono mai stato in quelle condizioni, da perdere il senso dell’equilibrio, della realtà, del pensiero. Sragionavo, ero completamente aggredito da questa infezione”. In quel momento Red Canzian si era accorto della gravità della situazione: “Ho avuto paura di quello, di non avere più il controllo del mio corpo. Poi dopo l’operazione, dopo 5 giorni di luci psichedeliche che vedevo, sono uscito da questo tunnel e ho cominciato a riprendere in mano il mio corpo, concentrandomi soprattutto sulle cose che avrei dovuto fare in quel periodo e non potevo fare”.

L’ennesimo problema di salute che l’ha colto negli ultimi anni, dalla dissezione dell’aorta e la lotta vittoriosa contro un tumore. Il bassista Red Canzian, ex dei Pooh, ha rivelato solo a pericolo ormai passato di essere stato vittima di una brutta infezione. In un videomessaggio sui social aveva tranquillizzato i suoi fan: “Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché”.

Red Canzian, come sta oggi? “La cura antibiotica è stata lunga…”

Per Red Canzian il peggio è superato. Per guarire dall’infezione cardiaca che lo aveva colpito, Red Canzian ha trascorso diverse settimane in ospedale sottoponendosi a lunghe cure come ha raccontato lui stesso. “La cura antibiotica è ancora lunga e dovrò restare qui ancora per tre o quattro settimane. Quello che ho avuto è stato molto brutto, per cui ci sentiremo solo ogni tanto. Faccio fatica a fare dei video o mettere dei post sui social. Ma sappiate che a oggi sto bene, respiro, sono venuto qua con le mie gambe e tornerò in camera con le mie gambe. Vi abbraccio tutti, mi mancate”, aveva raccontato su Facebook. E’ stato un momento difficile per Canzian che, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato di aver avuto molta paura e di non aver avuto alcuna avvisaglia di quello che stava accadendo nel suo corpo.

Ospite di Serena Bortone, ma in studio, anche Chiara, figlia di Red Canzian che ha raccontato come ha vissuto quel periodo: “È stato complesso“, ha detto “Ho messo una barriera intorno a me, un muro alle emozioni. Non potevo cedere neanche un pochino, perché volevo che tutto fosse perfetto, che potesse andare in scena come papà l’aveva pensato, al massimo. Ho dato il 300% in ogni aspetto ed era importante che io fossi assolutamente lucida” in riferimento al musical Casanova Opera Pop che avrebbe dovuto debuttare proprio a ridosso del ricovero di Red.











