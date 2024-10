Red Sparrow, film diretto da Francis Lawrence

Lunedì 14 Ottobre, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, verrà trasmesso il film di genere thriller e spionaggio dal titolo Red Sparrow. Si tratta di un lungometraggio del 2018 per la regia di Francis Lawrence, famoso per aver diretto Constantine e Io sono leggenda, oltre agli ultimi tre capitoli di Hunger Games.

Il film è la trasposizione cinematografica della saga scritta dall’ex gente della CIA Jason Matthews, intitolata Nome in codice, Diva (Red Sparrow). La fotografia è di Jo Willems, gli effetti speciali sono curati da Gerd Nefzer assieme a Paul Riddle, mentre i costumi sono di Trish Summerville.

Anticipazioni La Promessa, puntate 14-20 ottobre/ Feliciano muore tra le braccia di Petra

Protagonista è Jennifer Lawrence che interpreta il doppio ruolo di Dominika Vasilyevna Egorova e di Katerina “Katia” Zubkova. L’attrice, che aveva già lavorato col regista in occasione di Hunger Games, detiene il primato di essere stata la prima ad aver ottenuto quattro candidature agli Oscar prima del compimento dei 25 anni. Completano il cast nomi eccellenti: Matthias Schoenaerts, attore belga co-protagonista, Jeremy Irons e Charlotte Rampling.

Tommaso Marini a La Volta Buona: “Selvaggia Lucarelli? Non può dire che non ho carattere”/ “I miei genitori…”

La trama del film Red Sparrow: la scuola di spie russe seduttrici

In Red Sparrow ci troviamo a Mosca, nel 2016: il film racconta le vicende di Dominika, un’ex-ballerina del teatro Bol’šoj che, dopo un grave infortunio sul palcoscenico, deve abbandonare il suo sogno e smettere di danzare.

Viene affidata a uno zio che, invece di tutelarla, la conduce sulla cattiva strada: la ragazza si vede infatti costretta ad un programma governativo segreto con cui giovani e avvenenti donne vengono addestrate per uccidere attraverso il sex-spionaggio.

Le ragazze vengono preparate per sedurre con il proprio aspetto fisico, estrapolare informazioni importanti e assassinare capi di Stato e importanti figure politiche.

Il nome Red Sparrow, infatti, deriva da una scuola russa che esiste davvero, presente nella città di Kasan sulle sponde del fiume Volga, in cui giovani donne vengono formate per diventare cortigiane: sono chiamate sparrow, frecce, e questa è l’etimologia da cui deriva il nome della protagonista del film.

Chi è Sophia Berto? Fidanzato, carriera e Ballando con le stelle 2024/ “Ho vissuto momenti difficili, ma…”

Dominika, con lo scopo di estrapolare importanti informazioni dagli Stati Uniti, viene obbligata contro il proprio volere a diventare una spia del governo russo: da ballerina di teatro, Dominika sii trasforma in Katia, una seduttrice che combatte per carpire ogni minimo segreto dei vertici USA, con ogni metodo possibile a sua disposizione.

La sua prima missione la vede accanto dell’agente della CIA Nash: i due si innamorano presto, ma la vicenda si complica ulteriormente quando la protagonista viene incaricata dai servizi segreti stessi per trovare il traditore a Washington, prima di fare ritorno in Russia e lavorare nella sicurezza di Vladimir Putin.

Riuscirà Dominika, o Katia, a sfuggire al suo destino o verrà risucchiata da quello che sembra essere un’ineluttabile epilogo violento e doloroso?