Referendum giustizia, Quesito 1: scheda rossa/ Abolizione Decreto Severino: il testo

REFERENDUM GIUSTIZIA, TESTO QUESITO 1: LA SCHEDA ROSSA

Il Quesito n. 1 dei 5 Referendum Giustizia popolari abrogativi ammessi dalla Corte Costituzionale per l’Election Day del 12 giugno 2022 riguarda un tema cardine del rapporto tra giustizia e politica: l’abolizione del Decreto Severino, ovvero di quella legge che esclude dalla candidabilità i politici condannati, è al centro del quesito preparato da Lega e Radicali.

Ecco il testo integrale che si troverà sulla scheda rossa ai seggi per i Referendum giustizia: «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?». Il testo riguarda dunque l’abrogazione del Decreto Severino e in particolare l’automatismo fissato fino ad oggi dall’ordinamento: dovesse vincere il Sì, si restituisce ai giudici la facoltà di decidere di volta in volta, se, in caso di condanna, occorra applicare o meno anche l’interdizione dai pubblici uffici.

DECRETO SEVERINO: COS’È, COSA PREVEDE E PERGHÈ SI VUOLE ABROGARLO

Il 6 dicembre 2012 il CdM dell’allora Governo Monti emanò una legge in materia di giustizia nota poi come Decreto Severino, dal nome dell’allora Ministra della Giustizia Paola Severino: il decreto legislativo, oggi all’esame dei Referendum abrogativi nel quesito n.1, prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna.

Il Decreto Severino ha valore retroattivo e prevede, anche una volta avvenuta una nomina elettiva in modo regolare, la sospensione della carica qualora la condanna avvenisse dopo la nomina del politico. Se per ruoli istituzionali nazionali occorre una condanna definitiva per far scattare la clausola di incandidabilità, per chi concorre per enti territoriali (sindaci, consiglieri comunali, consiglieri regionali) basta anche una condanna in primo grado non definitiva per attuare la sospensione dalla durata di periodo massimo 18 mesi. I sostenitori del Sì al Quesito n.1 spiegano che nella maggioranza dei casi in cui il Decreto Severino è stato applicato in questi 10 anni i politici coinvolti sono poi risultati definitivamente innocenti, «La legge Severino ha esposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita politica» si legge nel manifesto dei fautori dei Referendum Giustizia.

ABOLIZIONE DECRETO SEVERINO: PERCHÈ SÌ/PERCHÈ NO AL REFERENDUM GIUSTIZIA N.1

Come e perché votare Sì

Barrando la casella SÌ sulla scheda rossa si conferma la volontà di abrogare il Decreto Severino, eliminando l’automatismo di incandidabilità e incompatibilità per i politici condannati. Chi sostiene il Sì ritiene che la legge abbia penalizzato amministratori locali sospesi senza una condanna definitiva, esponendoli tra l’altro a processi mediatici e “publiche condanne” anche qualora poi si siano rivelati innocenti. «Sostengo da sempre l’abrogazione di questa legge, che è nata male, in quanto è stata applicata subito nei confronti di Berlusconi in modo retroattivo. E da lì si è vista l’anomalia di questa legge, perché aveva colpito una persona per un fatto commesso prima dell’entrata in vigore della legge stessa. Confligge con la Costituzione che stabilisce la presunzione di innocenza, dato che è applicabile anche alle sentenze che non sono passate in giudicato», sostiene il magistrato in pensione Carlo Nordio.

Come e perché votare No

Barrando la casella NO sulla scheda rossa del Referendum n.1 si conferma il Decreto Severino, volendo rendere incandidabili e incompatibili tutti i politici condannati da un Tribunale. Chi sostiene il NO sottolinea il pericolo nell’abolire il Decreto Severino: se questa legge verrà abolita, i politici condannati per mafia, corruzione, concussione o peculato potranno tornare a candidarsi e a ricoprire cariche pubbliche. «Con la cancellazione del decreto legislativo Severino, sarebbe intanto “offeso” il principio contenuto nell’art. 54 della Costituzione secondo cui i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di esercitarle con disciplina ed onore. Vorrei chiedere ai proponenti il referendum perché mai, anziché battersi perché i partiti non candidino pregiudicati definitivamente condannati a cariche elettive parlamentari e territoriali, comunque prevedendone nei codici etici la decadenza, chiedono ai cittadini – che hanno interesse al corretto funzionamento delle Istituzioni – di votare perché tutto ciò sia reso possibile», è la posizione del magistrato Armando Spataro, su “La Repubblica”.

QUESITO REFERENDUM N. 1, COSA SUCCEDE SE VINCE IL SÌ

Se dovesse vincere il Sì al Referendum n.1 – ovvero se dovesse essere raggiunto il quorum del 50% più uno dei voti degli aventi diritto di voto – l’incandidabilità, l’incompatibilità e la sospensione dei politici condannati non saranno più automatiche per via del Decreto Severino ma verranno decise da un giudice caso per caso.











