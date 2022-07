Terremoto oggi mar Ionio M 2.4/ Ingv ultime notizie, scossa anche a Pordenone

E’ martedì 19 luglio 2022 e anche oggi facciamo il punto su quali sono state le scosse di terremoto registrate in Italia, e non solo, grazie all’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno riporta il suo “bollettino” aggiornato live. L’ultimo evento tellurico degno di nota è stato quello localizzato in marea aperto, nel mar Ionio Meridionale, al sud della nostra penisola.

Terremoto oggi mar Ionio M 2.3/ Ingv ultime notizie, sisma anche a Gubbio e Macerata

Si è trattato di un sisma che ha avuto una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter, registrato alle ore 2:15, durante la notte fra lunedì 18 e martedì 19 luglio 2022. Il terremoto di oggi nello Ionio ha avuto coordinate geografiche pari a 37.2600 gradi di latitudine, 16.2220 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare, mentre per quanto riguarda le città più vicine, si segnala solamente la siciliana Siracusa, distante comunque 85 chilometri.

Terremoto oggi Macerata M 1.6/ Ingv ultime notizie, scosse anche a Cuneo e Palermo

TERREMOTO OGGI PORDENONE E COSENZA: I DETTAGLI INGV

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi alle ore 4:02 in quel della regione Friuli Venezia Giulia, precisamente a due chilometri a ovest del comune di Meduno, in provincia di Pordenone. Il terremoto è stato registrato con coordinate geografiche pari a 46.2150 gradi di latitudine, 12.7570 di longitudine, e una profondità, il cosiddetto ipocentro, di soli 10 chilometri sotto il livello del mare, quindi trattasi di un sisma decisamente superficiale.

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano i comuni limitrofi di Meduno, Frisanco, Fanna, Maniago e Sequals, tutte località della provincia di Pordenone, e proprio Pordenone è risultata essere la città più vicina all’epicentro, distante 30 chilometri, con Udine più staccata a 41, quindi Treviso a 73, Venezia a 93 e infine Trieste a 100 chilometri. Infine segnaliamo una scossa di terremoto registrata oggi in provincia di Cosenza, di preciso a sette chilometri di distanza da Lungro, con una magnitudo di 1.4 gradi sulla scala Richter, e coordinate geografiche pari a (lat, lon) 39.7920, 16.0720 ad una profondità di 5 km.

TERREMOTO OGGI PORDENONE M 3.2/ Ingv ultime notizie, tremano anche le Eolie

© RIPRODUZIONE RISERVATA