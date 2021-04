Regina Coeli, diretta video Lunedì dell’Angelo/ Papa Francesco: lo Spirito di Pasqua

Concluso il Triduo Pasquale e la Settimana Santa, Papa Francesco torna in diretta video streaming mondiale con il primo Regina Coeli dopo la Resurrezione del Signore in questo Lunedì dell’Angelo: per la “Pasquetta” il Santo Padre come ogni anno recita alle ore 12 il Regina Coeli, ma come già avvenuto 12 mesi fa il rito non avverrà dal balcone di Piazza San Pietro. L’appuntamento per mezzogiorno sarà in diretta tv (Rai 1 e Tv2000) e video streaming (sul canale YouTube Vatican News) dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico, dove già lungo tutta la Quaresima il Papa teneva le Udienze Generali e gli Angelus: il Santo Padre tornerà sull’annuncio della Resurrezione fatto durante la Pasqua, unendo il “tema del giorno” legato alla figura dell’Angelo.

Nel giorno successivo alla Resurrezione, la Chiesa celebra l’incontro dell’angelo con le donne giunte al sepolcro di Gesù: l’arrivo di Maria di Magdala (Maddalena), Maria madre di Giacomo e Giuseppe, e Salomè al Sepolcro dove era stato sepolto Gesù era atto al rituale di imbalsamatura del corpo del Signore. Ma appena arrivate, la sorpresa che cambiò per sempre la storia dell’umanità e della Chiesa: il Sepolcro è vuoto e un Angelo dal nulla apparve dicendo loro «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. Non è qui! È risorto come aveva detto; venite a vedere il luogo dove era deposto. Ora andate ad annunciare questa notizia agli Apostoli”, ed esse si precipitarono a raccontare l’accaduto agli altri» (Mc 16,1-7).

LUNEDÌ DELL’ANGELO, IL MESSAGGIO DELLO SCORSO ANNO

Quell’Annuncio ha poi messo in moto la “comunicazione” del Signore all’intera umanità: con la Passione e la Pasqua, Gesù non solo è risorto ma ha sconfitto per sempre (e per tutti) la morte e il maligno che sembravano invece “prevalere” durante la Via Crucis. In attesa del Regina Coeli di oggi dalla Biblioteca vaticana, possiamo ricordare quanto Papa Francesco solo 12 mesi fa rendeva noto con il messaggio di “Pasquetta”: «Oggi, Lunedì dell’Angelo, risuona l’annuncio gioioso della risurrezione di Cristo. La pagina evangelica racconta che le donne, impaurite, abbandonano in fretta il sepolcro di Gesù, che hanno trovato vuoto; ma Gesù stesso appare loro sulla via dicendo: “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno”». Il Risorto affida alle donne un mandato missionario nei confronti degli Apostoli, spiegava ancora Papa Francesco: «Se Cristo è risuscitato, è possibile guardare con fiducia ogni evento della nostra esistenza, anche quelli più difficili e carichi di angoscia e di incertezza. Ecco il messaggio pasquale che siamo chiamati a proclamare, con le parole e soprattutto con la testimonianza della vita. Nelle nostre case e nei nostri cuori possa risuonare questa notizia: “Cristo, mia speranza, è risorto!”».

Al termine del Regina Coeli, il Santo Padre volle ricordare l’importanza delle tante donne protagoniste nel pieno dell’emergenza sanitaria chiamando il “parallelo” con le donne del Sepolcro vuoto: «Oggi vorrei ricordare con voi quanto fanno molte donne, anche in questo tempo di emergenza sanitaria, per prendersi cura degli altri: donne medico, infermiere, agenti delle forze dell’ordine e delle carceri, impiegate dei negozi di beni di prima necessità…, e tante mamme e sorelle e nonne che si trovano chiuse in casa con tutta la famiglia, con bambini, anziani, disabili. A volte esse sono a rischio di subire violenza, per una convivenza di cui portano un peso troppo grande. Preghiamo per loro, perché il Signore doni loro forza e che le nostre comunità possano sostenerle insieme alle loro famiglie. Che il Signore ci dia il coraggio delle donne, di andare sempre avanti».





