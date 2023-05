Le differenze tra l’incoronazione della Regina Elisabetta II e di Re Carlo III/ Le curiosità

L’incoronazione della regina Elisabetta II

Il 6 maggio 2023 il Re Carlo III e la consorte Camilla verranno incoronati e a guardarli ci saranno duemila presenti e milioni di persone in diretta televisiva. Re Carlo avrà l’onore di indossare la St.Edward’s Crown proprio come i suoi predecessori, tra cui la madre: la Regina Elisabetta II. Ma quali saranno le differenze e le cose in comune tra le loro incoronazioni? Lo riportano testi storici, filmati televisivi e alcune delle serie tv più importanti sulla famiglia reale come “The Crown”: la Regina Elisabetta II è stata incoronata il 2 giugno 1953.

Era diventata regina già dall’anno precedente, anno in cui morì suo padre (Re Giorgio VI). Dopo la presentazione, il giuramento e gli oli sacri, la regina fu investita di vari gioielli e scettri, l’anello reale le fu messo al dito e in fine al grido di “God save the Queen!”, la corona di sant’Edoardo le fu posizionata sul capo dall’arcivescovo di Canterbury. Una procedura che si verificherà anche per Re Carlo III che al grido di “God save the King!” porterà sul capo la stessa corona che aveva portato la madre e tutti i suoi predecessori; un rito che non si può cambiare e che è stato definito dal Liber Regalis del 1337 ma altre cose saranno invece diverse.

Regina Elisabetta II e di Re Carlo III, le incoronazioni a confronto

L’incoronazione della Regina Elisabetta II entrò nella storia soprattutto per essere stata la prima incoronazione a cui il popolo ha potuto assistere anche da casa attraverso la televisione! La Regina ha aperto le sue braccia al popolo e al pubblico e la stessa cosa accadrà durante l’incoronazione di Re Carlo III. Le telecamere nel caso della Regina Elisabetta II furono spente solo al momento dell’unzione perché la regina lo riteneva un atto sacro e come tale doveva rimanere privato.

Re Carlo III invece pare voglia rendere la cerimonia più moderna. Quando la regina era stata incoronata era molto calma ma molti hanno intravisto quello stato come uno stato di freddezza a causa della morte del padre, a quel tempo il figlio e attuale Re Carlo aveva solo 4 anni, Lady Anne, come riporta Vanity Fair, aveva dichiarato: “Era appena sopra di me, è stato portato per l’incoronazione. Eravamo sotto di lui, e lui era lassù con la regina Elisabetta e la regina madre. Potevo sentirlo parlare, chiedendole che cosa stesse succedendo”. Un elemento chiave che differenzia le due incoronazioni è la dicitura aggiuntiva che Re Carlo vuole aggiungere per rendere la Gran Bretagna più moderna e inclusiva.

