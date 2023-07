Regione Lombardia e Ministero: 7 nuovi progetti/ “Progettualità ad alto impatto tecnologico”

Nuovo step per quanto riguarda la collaborazione fra Regione Lombardia e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Così come riferito stamane da Lombardianotizie.open, nella giornata di oggi la Giunta Lombarda, su proposta di Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico, ha approvato sette nuovi accordi per quanto riguarda l’innovazione. Si tratta di un numero importante che va ad aggiungersi ai già 33 accordi siglati dal 2021 ad oggi sempre fra il Pirellone e il Ministero preposto, tutti progetti il cui obiettivo è quello di dare vita a nuovi investimenti su tutto il territorio regionale, e dal valore complessivo di circa 200 milioni di euro.

L’assessore Guidesi, commentando l’intesa regione stato, ha spiegato: “Regione continua a sostenere il tessuto economico e produttivo lombardo. In questo caso, grazie alla proficua collaborazione con il Governo, incidiamo sulla capacità competitiva investendo su progettualità ad alto impatto tecnologico. Strategia che garantisce ricadute positive anche a livello occupazionale“.

REGIONE LOMBARDIA E INNOVAZIONE, LE PAROLE DI SPADA

E a proposito di Lombardia, imprese e Made in Italy, è rilevante l’intervento di ieri del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, che in occasione dell’assemblea generale, alla presenza anche del presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha spiegato: “Noi siamo, per natura geografica, nel cuore dell’Europa e, per capacità industriale e ruolo progettuale, il cuore dell’Europa. Storicamente qui, nel territorio della Grande Milano, è sempre stato collocato il baricentro strategico dell’economia italiana, al crocevia d’Europa. Permettetemi, quindi, di rendere giustizia a ciò che la nostra industria rappresenta: un modello manifatturiero vincente, per qualità, innovazione, visione, espressione profonda del made in Italy in Europa e nel mondo”.

L’assemblea si è tenuta presso il Camozzi Research Center, hub tecnologico del Gruppo a Milano, luogo simbolo che rappresenta la storia, il presente e il futuro dell’industria tecnologica lombarda. “Questo luogo è racconto di rigenerazione del territorio ha detto Spada – perché nell’area ex Innocenti sorgeranno i laboratori artigianali del Teatro alla Scala con la sua Magnifica Fabbrica”.











