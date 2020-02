Registrazione Amici 19/ Anticipazioni 21 febbraio: Michele Bravi ospite?

La registrazione di Amici 19 sta per andare in scena. Tra poco scopriremo chi saranno i ragazzi che arriveranno al serale portando a casa le tre maglie verdi e chi, invece, dovrà tornare a casa ad un passo dalla realizzazione dei propri sogni. Alcuni fan si sono piazzati proprio ieri all’esterno dell’hotel che ospita cantanti e ballerini per un ultimo saluto visto che da oggi rimarranno chiusi in casetta fino a fine aprile quando calerà il sipario su questa edizione del programma. Ancora in bilico ci sono 4 cantanti, ovvero Martina, Stefano, Jacopo e Francesco, e il ballerino Matteo. Proprio lui è uno degli ultimi entrati e il possibile eliminato di oggi insieme a qualche cantante, ma se così non fosse? Le maglie per il serale sono solo tre ma, come è successo già in passato, si potrebbe optare per un aumento dei posti con la possibilità che tutti e 5 riescano ad accedere all’ultima fase.

TANTI OSPITI PER LA REGISTRAZIONE DI AMICI 19, DOPPIA PUNTATA?

I rumors in queste ore si susseguono e a poche ore dalla registrazione di Amici 19 c’è chi giura che le squadre non saranno la bianca e la blu e che non ci saranno coach per i ragazzi. L’unica cosa che sembra certa è che nella puntata registrata oggi e in onda domani pomeriggio potrebbero esserci una carrellata di ospiti a cominciare proprio da Michele Bravi. Il cantante ha annunciato la fine del suo silenzio e l’uscita del suo nuovo disco che potrebbe presentare proprio alla corte di Maria De Filippi oggi pomeriggio. In studio potrebbero tornare anche Giordana Angi, Alberto Urso ed Enrico Nigiotti accompagnati da Stash pronto a salire sul palco insieme ai The Kolors. Super puntata o doppia registrazione in vista del periodo di preparazione al serale?

